La mariposa de Paredes abre la muestra migrante

miércoles 01 de marzo de 2023 | 2:00hs.

La magnífica mariposa calada de Andrés Paredes ya se ubica en la fachada del Palacio de Linares, sede de Casa de América, frente a la Fuente de Cibeles. en Madrid.

Diosa de la metamorfosis, como símbolo de la transformación y de la unión entre Buenos Aires y Madrid, la obra hecha en lona vinílica -reciclada de un aviso encontrado en Posadas- abre la puerta al programa Conexión Buenos Aires-Madrid, organizado por el gobierno porteño.

La revolución de las mariposas es la muestra que montó Paredes.

Además de la instalación de 10 metros de alto por 5 de ancho, en el exterior, Paredes montó la muestra La revolución de las mariposas, dentro del edificio donde convergen distintas exposiciones que hacen a la cultura argentina, sobre todo, y su relación con España.

De esta manera, la Sala Torres García se llenó de acuarelas de 100 por 70, calados en papel y una instalación central de 60 esculturas de mariposas multicolores hechas en resina y madera que desde hoy al 15 se pueden visitar.

Tanto la maxi mariposa de la entrada como las del interior las manufacturó Paredes durante estos meses de verano en su Apóstoles natal y fueron trasladadas hasta la capital española hace unos días.

El artista misionero, que fue invitado por el gobierno porteño para ser parte de esta iniciativa, se enfocó en su ícono la mariposa esta vez haciendo hincapié en su faceta migrante, relacionándola con la ruta España-Argentina.

La expo estará hasta el 15 de este mes.

Lo postula como una metáfora de cómo en un momento muchos españoles encontraron en Argentina un nuevo hogar para prosperar y viceversa, como quizás hoy es más el argentino el que migra hacia esas tierras. Incluso la de la fachada es una reproducción de la especie migrante nativa de la ciudad de Buenos Aires, hembra, conocida como ‘cuatro ojos’.

‘Un conocido proverbio chino dice que ‘El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo’ y esto es lo que sucede en la conexión de Buenos Aires y Madrid, siempre pendientes una de la otra”, dice la presentación de la muestra.

En tanto, en sala también se hace foco en la convivencia y los eslabones que hacen al equilibrio de todo ecosistema, representandolo en el ciclo de vida de las mariposas.

‘‘Cada mariposa necesita de una planta hospedera para poder sobrevivir. Si no existe la planta hospedera, la mariposa no puede poner sus huevos y sus orugas no van a tener dónde alimentarse, entonces es como todo un circuito de supervivencia’’, explicó el artista a El Territorio en la previa.

Paredes, de Apóstoles al mundo.

La curaduría de la muestra es de Helena Ferronato, que al recordar cómo describe Lewis Carroll el túnel por el que desciende Alicia, define que ‘‘Paredes recrea en Hospederas una serie inédita de tintas en papel, que representan el ciclo de vida de las mariposas. Trazos sutiles, curvos y con formas orgánicas se asemejan a los follajes de las plantas en las que las mariposas depositan sus huevos, luego se transforman en orugas y vuelven a reposar en forma de crisálida hasta finalmente convertirse en mariposa. Esta transformación sin duda es un largo e intrincado camino, una gran apuesta a futuro signado por el esfuerzo, el desarrollo, el crecimiento y el no rendirse ante la adversidad. En el centro de la sala el imago, la etapa final, en donde unas sesenta mariposas coloridas despliegan sus alas en vuelo de gloria y celebran el gran pasaje que las ha llevado a la libertad. Luego llegará la migración del conjunto, recorrerán miles de kilómetros hasta llegar a su meta y dar nuevamente comienzo al ciclo de la vida’’.

Además de Paredes, que encabeza la muestra de artes visuales, el programa Conexión tiene fotografía, teatro, literatura, cine, música, tango y más.

‘‘La revolución de las mariposas es silenciosa, la sumatoria de las pequeñas acciones individuales cobran sentido y fuerza en la unión colectiva’’, grafica Ferronato en el texto curatorial.

Aprovechando su paso por la ciudad, Paredes ya tiene planificada la inauguración de otra exhibición el 30 de marzo en la galería madrileña L’Atelier Utópica. Según adelantó, el trabajo que también pergeñó en suelo misionero ‘‘es más de galería, como cuadros’’.