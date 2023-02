Ampliar o refaccionar, lo más pedido para la casa

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:05hs.

Desde el rubro construcción, trabajadores y encargados de obras manifestaron que la actividad no dejó de crecer desde la pandemia. Pese al costo de los materiales, afirmaron que los clientes deciden invertir cada vez más en sus domicilios. Los trabajos más solicitados son de refacción y ampliación. Luego, la construcción de piscinas y en menor medida la edificación desde cero en terrenos.

Con respecto a la falta de materiales, indicaron que actualmente no hay mayor problema ni dificultades como hace un año atrás. Mencionaron que existe variedad de insumos de segundas marcas y elementos de producción nacional.

En tanto, Jorge Benítez, responsable de obras en construcción, contó a El Territorio que la situación laboral del sector es positiva. El trabajador aseguró que “se está trabajando mejor que el año pasado y con obras en aumento”. Relató que hubo un momento luego de la pandemia en el que existió escasez de ciertos materiales que pusieron en pausa varias infraestructuras. Por su parte, Ezequiel Martínez, parte del equipo de un estudio de arquitectos, afirmó que lo más consultado son los presupuestos por ampliaciones debido a que “es más fácil pagar la refacción de una vivienda que construirla desde cero por los altos costos de los insumos”.

Diversas obras

A su vez, Benítez señaló que habitualmente tiene consultas sobre presupuestos para la realización de obras en casas particulares y con empresas privadas. Sostuvo que en la actualidad tiene tres obras a su cargo: Construcción de quinchos para un emprendimiento turístico, ampliación de una casa, y construcción de vivienda. Además, añadió que realizan trabajos de hormigón y mampostería.

Relató que a comparación del 2022, este año hubo mayor demanda en la construcción de piscinas, así como también edificación de quinchos.

Luego, Benítez aseguró que el sector crece año a año pese a que los costos de los materiales se encarecen. También, recordó que hubo un momento luego de la pandemia por Covid-19 donde la actividad empezó a remontar aún más, pero debido a la falta de elementos como hierro y chapa, se generó un retraso en la construcción que en aquel entonces, según Benítez, tuvo gran demanda.

“Actualmente estamos trabajando bien y si existe algún tipo de faltante no la estamos sintiendo, al igual que la merma en la actividad. En mi caso, desde que todo volvió a la normalidad no paramos de tener trabajo con el equipo que me acompaña”, finalizó.

Cabe mencionar, que el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) dio a conocer el informe del primer trimestre del año 2022, de la construcción en Misiones. El escrito sostiene que existió un incremento del 966.7% en los metros cuadrados otorgados para ampliaciones de edificaciones durante ese período. Por el contrario, se registró una caída de menos del 25.3% en edificaciones nuevas respecto al mismo período del año 2021.

Ampliaciones

Por otro lado, Ezequiel Martínez, maestro mayor de obras y empleado en un estudio de arquitectura en Posadas, indicó que el staff de arquitectos tiene cuatro obras a su cargo al día de hoy. Tres de ellas, relacionadas a la ampliación de viviendas particulares y una de remodelación de interior de un local comercial.

Con respecto a la construcción de nuevas edificaciones, el joven señaló que si bien hay consultas constantes por presupuestos para casas particulares “las personas se demoran en tomar la decisión de invertir por los altos costos de los insumos y la mano de obra”. Además, expresó que existen materiales de construcción de segunda marca como una alternativa económica, pero que el cliente busca edificar con elementos de calidad “lo que encarece el presupuesto final”.

No obstante, lamentó que “las cuestiones externas como elevados precios en los materiales y demoras en las entregas de materiales hacen que la actividad tenga levemente una baja”.

“Pese a que luego de la pandemia hubo una reactivación óptima el contexto económico dificulta un aumento progresivo en el sector”. Construir escapa cada vez más de las manos de la clase media. Sobre todo, si se trata de una edificación desde cero”, aseveró.

También indicó que en la actualidad no existe escasez de insumos para la construcción, mencionó que “eso sucedió cuando hubo incertidumbre en el marco nacional y los proveedores no querían vender los materiales por la especulación”. Afirmó que cuentan con el stock suficiente en cada obra.



Insumos en alza

Desde el sector de venta de materiales e insumos para la construcción, José Luis Gottschalk, responsable de Don Emilio, comercio dedicado a la venta de materiales de construcción, sostuvo que todos los productos elaborados con insumos importados tuvieron subas. Además, detalló que no hay escasez de elementos pero sí demora en la entrega.

Según el comerciante, los más afectados son muebles industriales con cajones de hierro, griferías y herramientas. Detalló que este tipo de materiales escasean y que los nacionales tienen demoras de entre 30 y 60 días. También lamentó que los productos relacionados a la construcción tienen una inflación mensual entre el 8 y 14%. Aseguró que en su comercio no venden hierro desde hace meses porque no se consiguen todas las medidas. Incluso, sostuvo que la misma situación se da con las chapas, que “son materiales que acompañan la suba del dólar”. Con respecto a la demanda, afirmó que las ventas fueron buenas en el 2021 y principios del 2022.

Según Gottschalk a fines del año pasado la merma en las ventas fue tajante.

En cuanto a precios, sostuvo que lo más solicitado es el ladrillo y hasta la fecha cada uno sale $100.