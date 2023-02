Esperan una mayor suba de precios para la hacienda local

martes 14 de febrero de 2023 | 8:15hs.

A menor ritmo que los precios en los mostradores de las carnicerías, los productores ganaderos esperan que en las próximas semanas el precio de la hacienda local siga cotizando en alza. Se analizó que hasta ahora no se dieron todos los aumentos que contemplen la fuerte alza de valores en la alimentación de los animales.

Se explicó que en la mayoría de los casos, los productores deben vender por necesidad. Pero en lo posible se espera que pronto lleguen mejores cotizaciones para el ganado local. Se reconoce que así se podrá cubrir en gran parte los mayores costos que se estuvieron teniendo para la compra de alimento para los rodeos.

“El aumento de la carne se está traslado al productor, no sé bien si en la misma magnitud, habría que analizar bien los números. Pero el productor hace rato que no puede especular, en el contexto inflacionario que atraviesa, se ve obligado a vender. Primero porque no le alcanzan los ingresos para cubrir los gastos y otra que las cosas suben más que los animales que se venden. A todo esto hay que sumarle que la zona Sur misionera esta muy afectada por la seca y varios productores debieron desprenderse de ganado para liberar sus cambos”, analizó Darío Bruera, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas y Forestales de Misiones (Farm).

Para Roberto Comparín, apoderado de la empresa Enerbon, con ganado en Cerro Corá y Campo Grande, los precios de la hacienda todavía deben subir más para compensar los gastos de cría.

“Ahora que el precio mejoró un poquito, algunos ya están vendiendo porque necesitan caja. Pero, por otro lado, ahora se está afirmando la seca y los campos se van quedando sin pastos. Hoy nos deberían sobrar pastos pero nos puede llegar a faltar. Lamentablemente el pronóstico que se iba la Niña no se está dando tan rápido, esperamos que para febrero íbamos a tener más lluvias. Ahora dicen que eso puede pasar recién para abril con suerte”, comentó el ganadero local.

Precios y categorías

Comparín observó que si bien en las últimas semanas hubo una mejor cotización de los vacunos, todavía falta para vender y cubrir todos los costos. “Hoy un novillito está rondando los 440 pesos o 460 pesos por kilo, según los kilos y la calidad. Esperamos que el precio se quede en los 500 o 550 pesos para compensar los seis meses de espera para que se empiecen a mover los precios”, analizó.

Recordó que “el principal costo que tenemos todos los ganaderos medianos son sueldos y compra de alimentos. Ahí ya se gasta un 60% de la facturación”. Por otro lado se recordó que si bien hay más búsquedas por animales jóvenes, las categorías de vaquillas y toros están muy retrasadas en demanda. Una señal de la incertidumbre que tienen los criadores para ampliar sus rodeos hacia los próximos meses.

Nuevo control sobre las carnes

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, presentaron ayer un nuevo programa de precios controlados para siete cortes populares de carne. Será un programa que pondrá a disposición del público, de todo el país, 15.000 toneladas mensuales de carne a un precio 30% menor al que se ofrece hoy en el mercado.

El programa entrará en vigencia el viernes próximo, y se extenderá hasta el 31 de marzo. “¿Por qué le prestamos tanta atención a la carne? Porque cuando miramos la inflación de enero (ver página 11) vemos que el golpe más importante es la carne”, afirmó el ministro Massa, que además prometió más medidas para la microeconomía en los próximos días.

“Vamos a estabilizar la economía argentina para hacerla competitiva, y para que el ciudadano no sufra los serruchos que a veces se dan en la economía argentina. El que se encargó de dar detalles puntuales del plan fue Tombolini, quien comenzó asegurando: “Tenemos un problema con el precio de la carne y había que actuar con herramientas de aplicación posible, eficaz y rápida”.