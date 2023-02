Se agudiza la emergencia hídrica en Jardín América

sábado 11 de febrero de 2023 | 6:04hs.

La sequía en la provincia de Misiones se hizo sentir, con temperaturas altas se prohibieron las quemas para evitar incendios y en distintos municipios se solicitó el uso racional del agua potable.

En el caso de Jardín América la semana pasada el Honorable Concejo Deliberante declaró, en una sesión extraordinaria, la emergencia hídrica. Las pocas lluvias hicieron que reduzca el caudal en el arroyo Tabay, principal fuente de abatimiento para los jardinenses del líquido vital. Dicha resolución se emitió por el plazo de 30 días, con la posibilidad de extenderse en caso de ser necesario.

Luego de la emisión de la emergencia hídrica en Jardín América, la ciudadanía realizó el acatamineto y empezó a cuidar las reservas. No obstante, al registrarse pocos milímetros de lluvia, el caudal del Tabay disminuyó. Por este motivo, la potabilización está al límite y desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América se dufndió un comunicado en el que se expresó que el caudal ya no fue suficiente para cubrir la demanda y no se pudo recuperar la provisión en la noche del jueves y mañana del viernes.

Por tal situación, desde la entidad comunicaron que se iban a registrar inconvenientes en el servicio del agua potable durante la jornada de ayer y continuarían hoy. Por lo tanto solicitaron continuar con el cuidado del agua, evitar el derroche. Asimismo, se recordó que está prohibido el lavado de veredas y calles, vehículos, cargas de piletas y piscinas, en definitiva, todo uso que no sea imprescindible para la alimentación e higiene.

En relación a los lavaderos de autos, sitio de ingreso económico para muchas familias jardinenses se continuó trabajando a pesar de las restricciones. Con el último comunicado emitido, se decidió dar aviso a los trabajadores de dicho rubro y proseguir a la suspensión del servicio hasta nuevo aviso.

