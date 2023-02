Ganadores, reencuentros y mucho show en Los Ángeles

martes 07 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Se celebró la 65° edición de los Premios Grammy en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La gala de los Grammy 2023 fue un espectáculo histórico lleno de actuaciones dinámicas de artistas musicales icónicos.

Las estatuillas más codiciadas de la velada se las llevaron Harry Styles (Álbum del año, por Harry’s House), Lizzo (Grabación del año, por “About Damn Time”), Bonnie Raitt (Canción del año, por “Just Like That”) y Samara Joy (Mejor Artista Nuevo).

“Ya podemos dar por terminado el debate por quién es el GOAT (el mejor de todos los tiempos). ¿Quién es? ¡Beyoncé! No es LeBron, no es Jordan, no es Tom Brady, no es Messi... Es Beyoncé, ¿ok?”, dijo Trevor Noah invocando al argentino que es rey del fútbol, después de que la cantante estadounidense se convirtiera en la artista más ganadora en la historia de los premios que otorga la Academia de la Grabación.

Con 32 trofeos, la nueva marca quedó establecida al vencer con su disco Renaissance en la categoría Mejor Álbum Dance / Electrónico.

La gala había comenzado con la presentación en vivo de Bad Bunny, quien montó su fiesta con “El Apagón” y “Después de la playa” (y más tarde se llevó el premio al Mejor álbum de música urbana). Hubo más música con Harry Styles y su mega-hit “As It Was”, el carisma soul de Lizzo, un junte de leyendas entre Stevie Wonder y Smokey Robinson, el dueto ardiente entre Sam Smith y Kim Petras, un hondo homenaje de Quavo para Offset, la electricidad folk de Brandi Carlile y un fabuloso tributo a los 50 años del hip-hop producido por Questlove y con apariciones de Missy Elliott, Busta Rhymes, Run-DMC, De La Soul, Public Enemy, Queen Latifah, LL Cool J y Flavor Flav, entre otros.



Los ganadores

Mejor Disco del Año:

Harry Styles - ‘Harry’s house’

Mejor Canción del Año: Beyoncé - ‘Break my soul’

Mejor Vídeo Musical:

Taylor Swift - ‘All Too Well: The Short Film’

Mejor Canción Pop:

Adele - ‘Easy on me’

Mejor Canción Pop dúo/grupo:

Sam Smith y Kim Petras - ‘Unholy’

Mejor Álbum Pop Vocal: Harry Styles - ‘Harry’s house’

Mejor Grabación Dance/Electrónica:

Beyoncé - ‘Break my soul’

Mejor Álbum Dance/Electrónica:

Beyoncé - ‘Renaissance’

Mejor Álbum Rap:

Kendrick Lamar - ‘Mr Morale

y the Big Steppers’

Mejor Álbum

Música Urbano:

Bad Bunny - ‘Un verano sin ti’

Mejor Álbum Latino Rock

o Alternativo:

Rosalía - ‘Motomami’

Mejor canción

tradicional RnB:

Beyoncé - ‘Plastic off the sofa’

Mejor Interpretación Rock: Brandi Carlile - ‘Broken Horses’

Mejor Grabación del Año: Lizzo - ‘About damn time’

Mejor Artista Revelación: Samara Joy

Mejor Vídeo Musical de Formato Largo:

Rosalía - ‘Motomami’ (TikTok Live Performance)

Harry Styles ganó mejor disco el año en los Grammys 2023.

La cara de Ben Affleck se hizo viral con cientos de memes.

Beyoncé recoge uno de sus premios.

El tránsito, la popularidad de Adele y otras perlitas de la noche