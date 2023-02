El tránsito, la popularidad de Adele y otras perlitas de la noche

martes 07 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Shows en vivo, discursos emotivos y la palabra de los protagonistas, todo esto tuvo la transmisión de la 65ª entrega de los premios Grammy, Además de las actuaciones de Bad Bunny, Harry Styles y Lizzo; de las 32 estatuillas que logró cosechar Beyoncé; de la emoción de Styles por quedarse con el premio al mejor disco del año por Harry’s House y de la coronación de Rosalía gracias al galardón por Motomami en la categoría mejor álbum latino alternativo o de rock, fueron protagonistas excluyentes de la noche Styles y Taylor Swift gracias a su tenso reencuentro; Ben Affleck por la inmutabilidad de su rostro; Beyoncé porque como cualquier mortal tuvo problemas con el tráfico de Los Ángeles y Adele porque fue la figura con la que todos quisieron posar. A continuación, algunos de los mejores momentos del lado B de los Grammy 2023.

El anuncio del premio a Harry Styles por tener mejor álbum pop del año generó una reacción espontánea en Taylor Swift, su ex: la cantante de inmediato se paró y comenzó a aplaudirlo con efusividad. El gesto dejó uno de los momentos más incómodos de la noche: el tenso cruce entre la expareja, quienes mantuvieron un breve pero intenso romance de octubre de 2012 a enero de 2013.

Luego de que Jennifer Lopez anunciara el premio al artista de 28 años, quien se impuso a ABBA, Adele, Coldplay, Beyoncé, Bad Bunny, Mary J Blige, Brandi Carlile, Kendrick Lamar y Lizzo, en una de las categorías más competitivas de la premiación, la cantante de “Red”, de 33 años, le regaló a Styles una ovación de pie y una tímida sonrisa, que se pudo ver en la transmisión. Además como si fuera una verdadera fan, la cantante no dejó de bailar ni un momento cuando el exintegrante de One Direction subió al escenario para cantar “As it was”. Finalmente, cuando fue el turno de Steve Lacy y su tema “‘Bad Habit”, Taylor decidió sacudirse el peso de ser la ex, se levantó de su asiento y se acercó hasta la mesa de donde se encontraba Styles para intercambiar algunas palabras.

Ben Affleck participó de la gala como acompañante de Jennifer Lopez, su esposa, quien deslumbró con un vestido azul mientras presentaba el premio al mejor álbum pop del año. La inmutabilidad del rostro de Affleck en algunas fotos en especial cuando el ganador del Oscar puso cara de piedra mientras Stevie Wonder cantaba “Higher Ground”. Así se convirtió en meme viral.

En tanto, una estrella que todos quisieron acercarse a saludar y sacarse una foto fue Adele. Una vez que la cantante recibió el premio a la mejor performance pop por su interpretación de “Easy on Me”, se la vio divirtiéndose y riéndose a carcajadas con Lizzo. Otro de las celebrities que se acercó para felicitar a la británica fue James Corden.

La mesa de Adele se convirtió así en un paso obligado para los artistas y ella todo el tiempo se mostró atenta y dispuesta. Incluso cuando los jóvenes que acompañaron a Stevie Wonder y Smokey Robinson en su actuación se mostraron más que emocionados de posar con la superestrella.

Beyoncé llegó tarde a la fiesta culpa del tránsito en la ciudad.Cuando se anunció el premio a “Break My Soul” como mejor canción de R&B, Terius Nash y Nile Rodgers subieron al escenario para recibir el premio en su nombre.

Trevor Noah explicó “De verdad, Beyoncé está en camino. La ventaja de presentar los Grammy en Los Ángeles es que todos pueden estar aquí, la desventaja de presentar los Grammy en Los Ángeles es el tránsito”, dijo el comediante.

Si bien Beyoncé llegó tarde, su esposo, Jay Z fue visto entre la multitud sin ella. Poco tiempo después la artista hizo su entrada triunfal y pudo recibir en persona el resto de sus premios.