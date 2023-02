Hay dos presidentes en la Cooperativa de Agua

miércoles 01 de febrero de 2023 | 6:04hs.

Momentos de tensión y conflicto se vivieron ayer en la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos de Candelaria (Coscal). Es que miembros del Consejo de Administración indicaron que el presidente electo por asamblea, Rudy Joner, había renunciado a su cargo e impulsaron reemplazante. Sin embargo, Joner negó luego tal renuncia, generando que haya dos presidentes en la entidad.

Desde el Consejo de Administración, Liliana Pecile dijo “al notar muchas irregularidades es que nadie quiso destituir al presidente, él presentó su renuncia”.

“Mañana (por hoy) vamos a tener las documentaciones que avalan nuestra postura, vimos cosas que no nos gustaban , perdimos cuentas claras y no hubo respuestas” dijo la ex secretaria del ex intendente Daniel Luna.

En cambio, Joner sostuvo que los cargos que los otros integrantes del Consejo proclaman son por autodesignación, así como el ex intendente Luna se autodesignó síndico titular siendo que el cargo en vigencia es de Omar Patiño, al igual que Perla Núñez se proclamó presidente, “todos usando cargos que están en vigencia”.

Plantea que se autodesignaron como las autoridades oficiales de la cooperativa sin serlo, por lo que se presentó una denuncia.