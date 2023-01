Un joven misionero se ahogó en Neuquén

martes 31 de enero de 2023 | 6:03hs.

Un muchacho misionero de 22 años murió ahogado en el río Limay, cerca de Picún Leufú, en la provincia de Neuquén, cuando intentaba cruzar un brazo a nado.



Según reportes de medios de esa provincia, la víctima había viajado desde Cutral Co junto a sus compañeros de trabajo para pasar la jornada de agobiante calor.



Su cuerpo fue enviado a Neuquén para ser sometido a la autopsia.



La víctima fue identificada como Jorge Alen Castro, de 22 años y el hecho ocurrió el sábado por la tarde. Desde la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, se informó que ese día, alrededor de las 15 se recibió el alerta en la comisaría 9º de Picún Leufú, por la desaparición de una persona en las aguas del río Limay, en jurisdicción de esa localidad.



“Hay un camping en las cercanías, en una zona conocida como Álamo Guacho, a unos 15 kilómetros del casco urbano y desde allí se avisa a la Policía”, explicó el comisario Sergio Vega.



Un grupo de personas, entre ellas el joven misionero, eran compañeros de trabajo de una maderera en Cutral Co y se trasladaron hasta el lugar para compartir una tarde de esparcimiento. Se instalaron en esa zona del río Limay, entre Picún Leufú y Piedra del Águila.



“Es allí que el joven, oriundo de Misiones y que trabajaba en una maderera de Cutral Co, situada en la zona del parque industrial, al intentar cruzar a nado el brazo del río Limay, en un momento determinado manifestó estar cansado e inmediatamente desaparece siendo sumergido en las aguas”, aclaró.



Alrededor de las 20 de ese día, el personal de Prefectura Naval Argentina que se acercó al lugar, dio con el cuerpo sumergido a tres o cuatro metros y lo extrajo para ser rescatado de las aguas del río Limay. El personal dispuso el traslado hasta Cutral Co y luego se dispuso su derivación a Neuquén para realizarle la autopsia correspondiente, según lo dispuso la fiscalía local.