Wanda y las críticas a su look: “La realidad mía es alpargatas y joggins”

domingo 29 de enero de 2023 | 6:00hs.

Wanda Nara salió con su hija Francesca a comprar elementos en una librería en Nordelta, ya que la niña estudia a distancia. Y en el comercio fue retratada por la espalda y sin su consentimiento por otro cliente que compartió la foto en redes para mostrarla en calzas y una remera grande y así creyó ridiculizarla.

Como cada cosa que lleva el sello de Nara, se volvió viral y muchos la criticaron por su look de entrecasa.

Y ella respondió con cátedra y estilo: “Obvio, cuando salgo no me van a ver como en Instagram que es mi trabajo y son las fotos que a veces tengo que subir. La realidad mía es esa, alpargatas y jogging” y añadió, “voy al supermercado, a la librería, a la farmacia, soy una mamá normal, como todas... Me da risa que digan ‘uy estaba en una farmacia’ y sí, ¿quién va a ir por mi?”.