Encontró U$S 5.000 al abrir un paquete de hamburguesa

lunes 23 de enero de 2023 | 6:02hs.

Un joven tiktoker de Estados Unidos se volvió viral por la increíble historia que contó en las redes sociales. Es que hace unos días, Josiah Vargas decidió comprar algo para comer en un local de comida rápida, pero lo que no imaginó es que en la bolsa con su pedido encontraría más de U$S 5.000.



“Fui al local, elegí algo para comer y pagué naturalmente. Después fui al auto y cuando abrí la bolsa encontré la suma de dinero. ¡No entendía qué estaba sucediendo!”, expresó el joven estadounidense.



Después de pasar un rato en el auto, Josiah tomó una decisión: regresar al restaurante, contar lo sucedido y devolver el dinero. “¡Oh, Dios mío! Realmente quiero darte un abrazo. ¡Oh, Dios mío!”, expresó una empleada.



Finalmente, quienes estaban a cargo del local le regalaron U$S 200 y un mes de comida gratis: “La gente buena devuelve 5.000 dólares, recibe 200 dólares y combos por un mes. Es un buen valor comercial y tal vez un TikTok viral”, expresó el joven que acertó con su predicción, porque al final su clip tuvo miles de reproducciones.