Seguro de viajero: un plan básico cuesta entre 7 y 12 mil pesos

lunes 23 de enero de 2023 | 6:06hs.

Con la finalidad de pasar unas vacaciones tranquilas, son muchas las personas que durante el verano recurren a empresas de seguro, para cubrirse ante un imprevisto. Coberturas médicas, hogar, auto y equipaje son los principales bienes que los turistas buscan asegurar al momento de vacacionar. Además, por la situación pospandemia, se buscan asegurar gastos en caso de contagio por Covid-19.



Las coberturas dependen de la duración del viaje y el lugar de destino. Un plan básico semanal -ámbito de cobertura incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay- puede costar entre 7 mil y 12 mil pesos por persona.



Desde el monto inicial, el precio aumenta considerablemente, y sus variaciones dependen de los adicionales que el usuario quiera agregar y los montos límite de las prestaciones a cubrir por parte de la aseguradora.



Los servicios incluyen una amplia variedad de beneficios, como la indemnización por extravío de equipaje, asistencia médica de emergencia -enfermedades no preexistentes- o no tener que cubrir los gastos médicos y de medicamentos que puedan ser necesarios durante la estadía.



En este contexto, Santiago Ripoll, secretario de la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguros (Ampas), explicó a El Territorio: “Con respecto al seguro de viajero, hay algunas compañías que tienen esa cobertura mediante convenio con empresas internacionales que prestan servicio. Son paquetes cerrados para individuos o bien grupos familiares, con coberturas que van desde atención médica por casos leves, hasta muerte y traslado”.



Por regla general, si se cuenta con un seguro de viaje, las entidades aseguradoras permiten realizar un cambio de los días de inicio y de fin de la póliza, siempre y cuando el viaje para el que se contrató no haya comenzado dado que se debe.



Siempre a las coberturas se pueden agregar adicionales para lograr obtener el plan que mejor se ajuste a las necesidades, por ejemplo, ante enfermedades preexistentes, embarazo, si se realiza una práctica deportiva, entre otros.



También se da la cobertura por Covid-19, que incluye gastos en caso de contagio, este es un ítem que está incluido en la mayoría de los planes, pero también se pueden contratar individualmente por día.



Por otra parte, muchos viajeros deciden asegurar bienes personales más pequeños en caso de eventos inesperados, sobre esto agregó “respecto a los microseguros, que son para teléfonos y laptop, son detallados en pólizas. Van por marca, modelo y obviamente los precios oscilan por el segmento en el que se encuentran”.



En cuanto a los requerimientos mínimos recomendados, Ripoll dijo que “la cobertura más baja es la de responsabilidad civil, ya que se obtiene la póliza para poder circular por los países limítrofes”. El seguro de responsabilidad civil es una cobertura que permite a las personas afrontar daños ocasionados a bienes o personas.



Al mismo tiempo, sobre los automóviles, sumó que “en las coberturas de vehículos en momento de vacaciones tratamos de asesorar que ingresen a una póliza de todo riesgo o tercero completo, para que puedan viajar más tranquilos”.



Asegurar el hogar

Asimismo, gran parte de los turistas busca asegurar su hogar al momento de ausentarse del domicilio en caso de que suceda algo no premeditado. En este sentido, el secretario de Ampas, remarcó “además de la cobertura del vehículo, en mi caso, tratamos de asesorar para dar una cobertura de hogar. Que cubre el incendio del inmueble, contenido, robo y podrían ingresar más adicionales”



En lo que respecta a salvaguardar el hogar, el asesor expresó “los precios son en base a los metros cuadrados cubiertos que tenga el inmueble, con eso se puede hacer un estimativo del valor de la casa.



En base a esa suma asegurada se puede tomar la cobertura correcta del inmueble. Para una casa modelo rondan de 2.500 pesos en adelante. De todas formas, siempre es bueno asesorarse con su productor de seguros para desglosar todas las coberturas”.



Recomendación

Es importante tener en cuenta que las aseguradoras y los asesores deben estar acreditados en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).



“Nosotros tenemos matrícula habilitante de la SSN, hay una oblea exhibida en cada oficina en la que atiende un productor y asesor de seguros. Además tiene una credencial que lo habilita a celebrar contratos de seguros”, cerró.



Misiones se caracteriza por tener una matrícula activa de 870 productores y asesores de seguros, de los cuales 470 son representados por el Ampas.



Las empresas y profesionales habilitados en el mercado de seguros se pueden consultar en la página de la Superintendencia de Seguros de la Nación o al link: https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador.

Requisitos para ir de vacaciones a Brasil

Brasil es uno de los destinos más elegidos para el veraneo por parte de los misioneros y con gente que salió y ya vuelve de vacaciones y otra que está planificando hacerlo, las fronteras misioneras cobran mayor relevancia.



Actualmente, son siete los pasos habilitados entre la tierra colorada con el vecino país. Bernardo de Irigoyen con Dionisio Cerqueira, que representa el paso más concurrido para viajar a las playas del Sur brasileño; Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, Paso Rosales que une San Pedro con Paraíso, San Javier con Porto Xavier, San Antonio con Santo Antonio, Panambí con Vera Cruz, Alba Posse con Porto Mauá y El Soberbio con Porto Soberbo.



En todos los casos, un requisito es clave: la cédula de identidad, conforme con lo establecido en el acuerdo de Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, que incluye, según consigna en el sitio oficial del Gobierno del Brasil, a la Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador y Paraguay.



Más agilidad

Este año, el gobierno de Brasil incorporó la posibilidad de realizar los trámites migratorios de manera online, en el afán de agilizar el tránsito.



Para ello, se debe ingresar al sitio www.gov.br/pt-br/servicos/pre-cadastro-migratorio y una vez que se completa el trámite tanto personal como del vehículo, se genera un código QR que puede exhibirse de manera física o virtual.



Además de la documentación, otro punto a tener en cuenta tiene que ver con la exigencia sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus, ya que de acuerdo al sitio oficial, se debe contar para trasponer la frontera el esquema completo de vacunación (primera y segunda dosis) o un test PCR negativo, en el caso que no se cuente con la vacuna y debe hacerse 24 horas antes del paso a Brasil.