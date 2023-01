Balearon la camioneta de un comerciante en Jardín América, la secuencia quedó filmada

viernes 20 de enero de 2023 | 17:30hs.

Un ataque a balazos se registró en las últimas horas de ayer en la ciudad de Jardín América, más precisamente frente al domicilio de Dunav Bardic (39), conocido comerciante de la localidad que un rato antes había llegado junto a los miembros de su familia.

Un hombre al mando de una motocicleta detuvo la marcha y efectuó varios disparos contra el vehículo de Bardic, que había dejado estacionado sobre la avenida Antártida Argentina. La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad de una propiedad vecina.

"No pude identificar al joven que atacó y no sé por qué lo hizo porque no tengo problemas con nadie", analizó la víctima y en esa línea detalló que "había llegado a casa a las 10 de la noche, y el hecho según las cámaras fue a las 23.51".

De acuerdo a lo que se puede observar en la filmación, el sospechoso, desde una moto tipo Yamaha Fz color naranja, sin sacarse el casco, efectuó los disparos hacia el rodado. "Se ve que disparó tres veces, la primera bala no salió y las dos siguientes sí", contó Bardic.

El comerciante admitió que inicialmente relacionó los estruendos de los disparos con sonidos de escapes libres de las motos, por lo que en una primera instancia no se percató de lo que había sucedido. Una vecina lo alertó por teléfono y luego pudo verificarlo.

"Ahora tengo la camioneta en el taller, todavía no tengo pistas sobre quién fue y como dije, no sé por qué lo hizo", apuntó Bardic, quien hizo la denuncia en la comisaría local y en razón de eso los investigadores trabajan para identificar al sujeto que efectuó los disparos.