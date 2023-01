El presidente entregó casas y se llevó pedidos para la economía regional

jueves 05 de enero de 2023 | 5:30hs.

El presidente Alberto Fernández aterrizó ayer, pasadas las 11 de la mañana, en el aeropuerto de Posadas. Lo hizo con el objetivo de entregar 597 viviendas en el complejo habitacional Itaembé Guazú. Tras el acto, realizado bajo el ardiente sol del mediodía misionero, el presidente abordó el avión oficial, cerca de las 13.30, llevándose con él una serie de pedidos que le realizó el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Una vista fugaz en la que el mandatario llegó para concretar acciones que tienden a la igualdad de oportunidades entre los argentinos y de la que se fue con pedidos de medidas que se necesitan para que la economía regional misionera sea más competitiva y tengan también igualdad de oportunidades ante las economías del centro del país.

Fernández comenzó su relato agradeciendo la invitación del gobernador para ser parte de este acto en el además se entregó la vivienda 76.000 de su gestión (ver página 4). “Estoy feliz de estar compartiendo un momento como este. Un momento lindo que vivo como presidente es el momento que entrego las casas para las familias que no las tenían porque no tengo ninguna duda que tener un techo propio es una gran tranquilidad”.

La mesa central del acto con el presidente, el gobernador, funcionarios nacionales y locales Foto: Natalia Guerrero

Y agregó allí que para él “tener una casa hoy en día es un derecho humano, es un derecho a tener un techo donde cobijarnos con nuestros seres queridos, con nuestras familias”.

En el que fue el primer acto público de este año electoral, Fernández aprovechó la ocasión para marcar diferencias con la oposición en materia habitacional. “Hay quienes creemos que el Estado debe estar presente para acercar la vivienda a aquellos que no pueden acceder de otro modo y hay otros que creen que todos deben recurrir al mercado para que el mercado les dé las viviendas que necesitan. Pero no todos pueden recurrir al mercado porque no todos pueden acceder a un crédito hipotecario”, remarcó.

Y a continuación recordó que no se vive en una Argentina igual por más que se la proclame de esa manera: “Vivimos en una Argentina que tiene un Centro muy rico y después un Norte muy olvidado y un Sur muy olvidado y la verdad es que yo me puse en la cabeza que tengo que terminar con eso”. Allí llamó a “buscar los mecanismos para igualar en la Argentina”.

“Los misioneros tienen el mismo derecho que un porteño de tener una casa, yo siempre digo que este país va a ser un país federal el día que todos los argentinos podamos desarrollar nuestra vida en el mismo lugar donde nacimos. Que podamos crecer, estudiar, trabajar, construir, disfrutar, distraernos, pasear y morirnos felices después de haber vivido felices. Porque no hay mejor alegría que poder desarrollarse junto a los propios en el lugar donde se nace y ese es el desafío que tenemos”, afirmó.

Alberto Fernández y Oscar Herrera Ahuad en el aeropuerto. Foto: Sebastián Velozo

“La mayoría están en el interior porque yo creo que así estamos igualando y así estamos concretando esa utopía de vivir en un país más igualitario”.

Sobre el cierre insistió en la necesidad de brindar igualdad de oportunidades a todos los argentinos y pidió “no bajar los brazos” porque el país “va a volver a crecer” en 2023. “Les pido que no bajen los brazos, estamos remontando la Argentina. Este año vamos a volver a crecer, el trabajo se está multiplicando en la Argentina”, sentenció.

El mandatario se tomó un tiempo en su discurso para repasar la discusión que mantiene el gobierno nacional con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí destacó que se siente “el más federal de los porteños” y le reclamó a la Ciudad de Buenos Aires “dejar de lado su opulencia y ser parte de una mejor distribución de la riqueza en toda la Argentina”.

“Soy el único presidente de la democracia que nació en la ciudad de Buenos Aires y soy el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior de mi patria. Me peleo mucho con mi ciudad para que entienda que debe dejar de lado su opulencia y ser parte de una mejor distribución de la riqueza en toda la Argentina”, remarcó el jefe de Estado.

Casas y economías regionales

El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, habló antes de que lo haga el presidente, y como si supiera que éste se iba a referir a su gestión por la igualdad y la equidad entre regiones del país, aprovechó el momento para alzar un pedido de ayuda a la Nación para lograr equiparar la situación de la economía regional local con la del país central.

Así, el misionero pidió, entre otras cosas, un dólar diferencial para el complejo exportador misionero que componen el sector forestal, el del té, el tabaco y la yerba mate, que son motores de la economía local y grandes generadores de mano de obra en la tierra colorada. No obstante los pedidos, también destacó el trabajo conjunto entre la Nación y la Provincia en materia habitacional.

Herrera Ahuad se introdujo en el tema de las economías regionales con la cuestión forestal y contando como Misiones tomó medidas para potenciar el sector.

“Nosotros tenemos una particularidad como provincia y es que se ha decidido que un porcentaje de las viviendas que se construyen se hagan con algo que es muy genuino que son las viviendas de madera, en ese cupo que siempre pedimos ya vamos construyendo más de 7.000 viviendas de madera y entendemos que tenemos grandes posibilidades de poder seguir extendiendo esta política habitacional al resto de las provincias argentinas”, afirmó el gobernador, quien luego indicó que la industria forestal de mi provincia ha sido una de las actividades esenciales que no se ha detenido durante la pandemia, el sector ha crecido durante los dos primeros años y en este tiempo se ha estancado por algunas cuestiones que son propias en la macro política pero estamos ayudando y los estamos acompañando”.

Y allí aprovechó para comenzar con los planteos de las necesidades que se tienen desde estas latitudes. “Son grandes las expectativas porque las economías regionales con la madera, el té, el tabaco y la yerba mate, necesitan un incentivo especial y particular como también lo necesitan las otras economías regionales de otras provincias”, afirmó.

Y agregó que son “industrias que mueven el empleo, porque de nuestra provincia lo que salen son prácticamente productos terminados, así que tenemos la esperanza y la expectativa de que podamos ayudarlos y acompañarlos en los diferentes planteos que venimos haciendo y estoy convencido que lo que hace a la macropolítica atendiendo a las economías regionales en este primer semestre vamos a poder avanzar también en sus necesidades”.

En una charla posterior al acto con los medios locales, el gobernador confirmó que el principal pedido fue el de evaluar un diferencial para el dólar exportador de estos sectores. Luego destacó que en los próximos días la Provincia pondrá en marcha el puerto de Posadas, con lo que se logrará bajar el costo de la logística para estos sectores productivos, algo que también los ayudará.

Según fuentes cercanas al gobierno provincial, el presidente abandonó la tierra colorada sin emitir respuesta o comentario alguno sobre el pedido del gobierno de Misiones, que espera en las próximas semanas tener novedades al respecto.

