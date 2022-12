Yamila Rodríguez: "Se termina esta hermosa etapa en Boca"

sábado 31 de diciembre de 2022 | 13:53hs.

A través de su cuenta de Twitter, la futbolista misionera Yamila Rodríguez anunció el fin de su vínculo con Boca Juniors. Sin confirmar su nuevo destino, aseguró: "Ahora me toca seguir desafiándome profesional y personalmente en otro país y en unas de las ligas más competitivas del mundo".

Se termina este año, y se termina esta hermosa etapa en Boca.. 😌 Seguro habrá otras, porque mi amor por este Club y su gente es demasiado grande como para alejarme tanto tiempo.

Ahora me toca seguir desafiándome profesional y personalmente en otro país… pic.twitter.com/0xEoFBzMiX — Yamii Rodriguez⚽ (@YamiiRoddriguez) December 31, 2022

Yamila Rodríguez tuvo un año excelente año, destacándose su brillante paso por la Copa América, en la que Argentina consiguió el boleto al Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023 y ella fue, además, goleadora de la competencia. Esta distinción la llevó obtuvo a estar nominada a mejor jugadora del año en los Dubai Globe Soccer Awards. Además, fue la ganadora de los Premios Alumni como Jugadora Destacada, y también fue nominada a los Premios Olimpia.

Capitana y goleadora, Yamila Rodríguez también se lució en Las Gladiadoras, que fueron finalistas de la Copa Libertadores. Previamente se alzó con el título local, con gol incluido en la final ante UIA Urquiza, donde se trepó del alambrado de la Bombonera, que convocó a más de 20 mil personas, algo histórico para el fútbol femenino.

El mensaje completo de la despedida

No quería que llegue este momento, me están costando mucho estos días, pero se que me van a entender en esta decisión, y quiero que se enteren por mi de mi futuro. Espero seguir contando con el apoyo de ustedes que son parte indispensable de lo que soy y lo que logré en este deporte.

Voy a extrañar a cada uno y cada una de ustedes, a ese barrio, a nuestras canciones de cada uno y cada una de ustedes, a ese barrio, a nuestras canciones de cada fin de semana. GRACIAS al maravilloso y único “Mundo Boca“. A cada una de mis compañeras de aventura de todos estos años por hacer esta profesión, la más linda del mundo, a los cuerpos técnico, por la paciencia y las enseñanzas, a los dirigentes, por tener hasta el último día estas conversaciones honestas y de frente, a todos los que trabajan para Boca de forma casi invisible, y a LA FAMILIA BOSTERA, me dieron tanto amor que jamás lo voy a poder devolver, me debo a ustedes, gracias gracias gracias.

Nos vemos en un tiempo, volviendo a gritar goles colgadas al alambrado de la Bombonera.

Abrazo de gol