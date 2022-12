El Padre Martín

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Por Luis Eduardo Benítez Comisario general (RE), abogado

El comisario designado en la localidad (ciudad o pueblo) debe interiorizarse y entablar relaciones con las autoridades locales, conocer sus domicilios, edificios públicos, los comercios, los barrios más conflictivos, las iglesias o templos, etcétera; ello lo ayudará a ganarse la confianza y ponerse en situación, lo que al final redunda en bien del servicio. Cuando me hice cargo de la Comisaría de El Alcázar conocí al Padre Martín, un hombre de avanzada edad (casi 80 años), solitario, vivía muy humildemente en la casa parroquial contigua a la Iglesia, y con su viejo Dodge 1500 atendía varias capillas y parroquias de la zona. Me enteré de que le gustaba jugar al ajedrez, y cuando el tiempo nos permitía, hacíamos algunas partidas.



Un día lo visité y lo sorprendí con un viejo mapa desplegado sobre una mesa, lo noté muy acongojado; al señalarme una zona de donde era oriundo, dentro de mi ignorancia, le pregunté:



-¿Padre, usted es checoslovaco?



-No, mi hijo, soy eslovaco, no checo, y cuando mi patria vuelva a ser independiente, regresaré si Dios así lo quiere.



Un día de diciembre de 1992, al regresar de una diligencia en la ciudad de Montecarlo, la guardia me informa: “Mi comisario, el cura vino a despedirse de usted porque se vuelve a su patria, le dejó muchos saludos”. Fui hasta la iglesia y lo alcancé saliendo con su valijita de cuero, donde sólo llevaba sus ropas, y un viejo portafolio también de cuero, donde guardaba su Biblia y el gastado mapa que tantas veces miró y estudió. Nos confundimos en un abrazo, vi sus ojos llenos de lágrimas, y le dije:



-Felices fiestas, padre, que tenga un feliz Año Nuevo y pueda reencontrarse nuevamente con sus familiares; Dios lo acompañe.



Sonriendo, contestó:



-Dije que regresaría, ya puedo morirme en paz; hasta siempre y muchas gracias, comisario, ¡¡hasta siempre!!



(La declaración de Independencia de Eslovaquia se dictó el 17 de julio de 1992, proceso éste que culminó con la disolución de Checoslovaquia y la creación de una Eslovaquia independiente el 1 de enero de 1993).