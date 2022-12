Misiones, una de las provincias con mayor número de cáncer bucal

viernes 16 de diciembre de 2022 | 11:45hs.

El cáncer bucal es provocado por un crecimiento descontrolado de células en la boca. Comienza en cualquier parte de la boca y afecta principalmente a personas mayores de 50 años y es más común en los hombres. Generalmente, se trata con cirugía, radioterapia o quimioterapia.

La oncóloga, Paola Flores, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y explicó: “La prevención es prioridad sobre todo en este tipo de enfermedades, entonces para hacer prevención tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de la zona de la boca, la prevención sería evitar el cigarrillo tanto el que se fuma como el que se masca, los cigarrillos electrónicos y vapeadores también son factores de riesgo”.

“Otro de los factores de riesgo que tenemos que evitar para colaborar con la prevención es el alcohol y las infecciones por el virus del HPV, también todo tipo de elementos dentro de la boca que generen un trauma constante, un roce y que lastimen constantemente toda la parte de de los tejidos de adentro de la boca que nosotros llamamos escamosas”, dijo.

A continuación detalló que los elementos podrían ser prótesis mal adaptadas, alguna lesión o alguna fractura de un diente, los ganchos de las prótesis inclusive los piercing bucales o las piezas dentarias que estén en malas posiciones o bordes filosos, “por eso es muy importante priorizar la salud de la boca y tener la consulta a tiempo y sobre todo la mala higiene es un factor de riesgo muy importante. No obstante, no hay que olvidarse que los labios son parte de la boca y la exposición prolongada como todo el resto de la piel al sol también es un factor de riesgo y una forma de prevenir las lesiones es usar protectores solares”.

“Incluso la posición de los dientes en la boca es por una cuestión de salud, por mucho tiempo se puso de moda los aparatos, pero no es que sea una moda, sino que es una necesidad para cuidar nuestra salud y la buena y correcta higiene”, destacó.

Flores también indicó que además afecta la mala alimentación y las bebidas o comidas muy calientes que pueden generar a lo largo del tiempo lesiones en la boca, en la lengua, en las encías, “que puedan generar con el tiempo algún tipo de cáncer, por eso siempre se aconseja tomar mate pero no con el agua tan caliente”.

Síntomas

La especialista enumeró que el cáncer se detecta por alguna lesión en la boca, heridas que no cicatricen como las famosas llagas o alguna mancha dentro de los labios o incluso en la lengua o en las encías que puedan ser de colores, que nos llamen la atención y no desaparecen en el tiempo. También podemos llegar a palpar o a sentir con la lengua algunas dureza dentro de la boca o algún crecimiento de algún tejido por más que no duelan y que estén en la boca o incluso en el cuello algunos ganglios”

“Nosotros cuando tenemos infecciones, podemos tener ganglios pero habitualmente cuando la infección se resuelve deberían desaparecer pero muchas veces los pacientes van a las consultas que habían comenzado con un ganglio en la zona del cuello que fue creciendo y ya la consulta es tardía”, indicó.

¿Pero cuáles son los profesionales encargados de tratar este tipo de patología?, “el odontólogo, sería el primer paso o sino un médico clínico para revisar la parte del cuello por alguna lesión y desde ahí en adelante continuará con los estudios que se han requeridos y aconsejamos no dejar pasar el tiempo entre estos estudios y el tratamiento”.

Mayor número de casos

Flores remarcó que si bien el cáncer bucal no es uno de los más frecuentes, si lo es en nuestra región, “está dentro de los 10 más frecuentes, de los pacientes que nosotros recibimos acá en el hospital tenemos una zona con muchos casos y vemos en la gran mayoría vienen con enfermedades avanzadas que ya tienen compromiso tanto en los ganglios del cuello como otras partes, entonces la prioridad es la prevención porque es lo que nos ayuda a nosotros a detectar lesiones pequeñas que no hayan avanzado más allá de la boca y darles la posibilidad de curación”.

“La prioridad del tratamiento para el cáncer dentro de la boca es la cirugía pero se puede hacer siempre y cuando esta lesión sea pequeña, pueda ser operable y no tenga metástasis a distancia. Una vez que tenemos un diagnóstico con una enfermedad con metástasis a distancia ya sabemos que esta enfermedad se transforma en incurable, entonces hay una gran diferencia y la posibilidad de cura la da la cirugía en lesiones pequeñas”, advirtió.

La médica oncóloga detalló que en lo que va en el mes de diciembre ya se detectaron 6 pacientes con la enfermedad en consultorios ambulatorios y a eso hay que sumarle alguno del sector de internación, “somos una zona que supera las estadísticas habituales del resto del mundo y tenemos muchos de estos tipos de tumores en comparación del resto del mundo y es por ello que se solicita la consulta temprana y sobre todo el HPV que es una infección que se transmite de forma sexual y que hace un par de años ya la tenemos dentro del calendario de vacunación”, sostuvo.

Finalmente refirió que creen que con la vacunación contra el HPV “de acá av 5 o 10 años vamos a ver unos números distintos con respecto al tipo de Cáncer de Boca relacionado al HPV pero por la implementación de esta vacuna en el calendario de vacunación”.