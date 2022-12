Científicos de Estados Unidos anunciaron un avance histórico en fusión nuclear

Investigadores estadounidenses lograron un avance histórico en fusión nuclear que podrá revolucionar la producción de energía limpia y segura en el planeta, lo que permitiría romper la dependencia actual de los combustibles fósiles, principal causa de la crisis climática, según se anunció este martes.

El hecho fue anunciado por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) de California, que depende del Departamento de Energía estadounidense, a través de su cuenta oficial de Twitter.

BREAKING NEWS: @ENERGY and @NNSAnews today announced the achievement of #FusionIgnition at @lasers_llnl — a major scientific breakthrough decades in the making that will pave the way for advancements in national security and clean energy: https://t.co/ree9UAJSkf pic.twitter.com/w3oBH06pe8