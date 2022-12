Mauricio Macri: “Que me tilden de mufa me resbala, están mal de la cabeza”

lunes 12 de diciembre de 2022 | 10:41hs.

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que le “resbala” que lo tilden de mufa, a la vez que indicó que desde hace rato viene “aguantando la agresión del kirchnerismo”, movimiento político que “hace eso con todo el que piensa distinto”.

El ex presidente se refirió, por primera vez, al apodo de “mufa” utilizado en las redes sociales en el marco del desempeño de la Selección en el Mundial de Qatar y apuntó contra el populismo, que busca “agraviar y descalificar a los que piensan distinto”. “Lo tomo como que están mal de la cabeza, a mi me resbala”, afirmó.

Consultado en Radio Rivadavia sobre el partido ante Croacia por la semifinal de la Copa del Mundo, afirmó: “Es durísimo, para mi el mejor equipo del mundial, no tienen ni a Messi ni a Mbappé, pero todos juegan, no la regalan nunca, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros o como le pasó a Brasil”.

“Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza y a mí me resbala porque ganamos 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte”, señaló en diálogo con Ari Paluch en Radio Rivadavia.

Sus críticas al populismo

En sintonía con sus últimas declaraciones, el ex presidente expresó: “Nos hemos enamorado de ideas ideológicamente atractivas pero muy destructivas para la Argentina, que nos llevaron a los niveles de pobreza que tenemos ahora, y no hemos respetado la ley, la constitución, no hemos sacado los recursos naturales”.

Amor y devoción por el 10

“Lo de Messi es de otra dimensión. La idolatría que hay es descomunal, la gente quiere que gane Messi. Es el mejor jugador de la historia”, subrayó Macri, y agregó: “Está en un momento tremendo, de madurez, de plena confianza. A la calidad que tiene él, le agregó la madurez y la confianza. Cuando encara lo hace con total confianza”.

Con relación a la suerte de la Selección, Macri señaló la semana pasada que prefiere a “Messi campeón del Mundial que ser Presidente de nuevo”.