Se entregó uno de los prófugos por el abuso sexual en El Soberbio

jueves 08 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Uno de los sospechosos de abuso en la localidad de El Soberbio se entregó ante la Justicia y quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco, señalaron a El Territorio fuentes policiales que intervienen en el hecho.

Se trata de Miguel Ángel R., conocido en la localidad como Colito. El sospechoso se hizo presente ante los estrados judiciales cerca de las 8.30 de la víspera junto a su abogado, detallaron los voceros.

Casco deberá determinar cuándo lo cita a audiencia indagatoria, donde será informado formalmente del delito por el cuál es investigado.

En esa instancia el sospechoso tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, sin que esta opción sea considerada en su contra.

Por el momento el sumario policial como “abuso sexual con acceso carnal”.

Los otros dos implicados son Matusalem H. y Luis Adrian S. Se presume que ambos cruzaron a Brasil por un paso inhabilitado, por lo que se dio aviso a las autoridades policiales. Al detalle, se dio intervención a la Policía Civil y Policía Militar, quienes ya están colaborando con la búsqueda.

Como viene informando este medio, la denuncia fue radicada el lunes en San Vicente, pero el hecho ocurrió el último miércoles.

La denunciante tiene 19 años y también es vecina de la localidad fronteriza.

Según dijo esa noche se encontraba en una fiesta con amigos cuando los acusados la drogaron, la llevaron a un departamento y allí habrían cometido el abuso. Luego la dejaron en su departamento.

“Ella despertó en su lugar donde vive medio inconsciente y malherida todo dolorida y busco ayuda. En el momento no se animó a denunciar, pero si el viernes finalmente lo hizo en San Vicente porque en El Soberbio no tuvo respuestas ni ayuda de ningún tipo”, expresó Andrea, su mamá, en diálogo con este medio.

Y denunció:“En El Soberbio se fue al hospital acompañada de una policía y allí no le dieron un kit de emergencia, la doctora le dieron una derivación para que la revise el cuerpo médico forense, pero para dentro de siete días recién”.

Apenas el caso salió a la luz, la foto de los jóvenes denunciados se volvió viral y el pedido unánime es que no se los encubra y que si el hecho queda impune “le puede pasar a cualquier hija del pueblo”.

En este sentido, la madre de la joven expresó que los denunciados tienen antecedentes similares.

“Estos chicos implicados, chicos conocidos, no es la primera vez que realizan una cosa así, por eso me vi desesperada porque no tenía solución. Mi hija tuvo que irse a otra localidad para poder efectuar la denuncia”, refirió.

Al ser consultada por el estado de la joven, la mujer expresó: “Imagínese cómo está mi hija con todo lo que le pasó. Tres chicos se aprovecharon, le hicieron todo lo que hicieron y nadie hizo nada”.

“Nosotros por ahí no tenemos dinero, hoy le tocó a mi hija y por eso no le hicieron caso, porque somos gente humilde, pero mañana puede ser otra chica. Les pido que no tengan miedo, que denuncien para que no hagan más daño”, cerró.

El caso de Jardín

El caso de El Soberbio tiene muchas similitudes con uno ocurrido en el año 2020 en Jardín América. Por ese hecho, uno de los acusados Gianluca G. (20), hijo de un ex intendente de General Urquiza, espera el juicio oral y público mientras que el otro, identificado como Hernán M. (21), aún se encuentra prófugo.

La reconstrucción hecha por los investigadores judiciales indica que el ataque se produjo durante la mañana del sábado 5 de septiembre. El relato de la denunciante sostiene que horas antes de la agresión estuvo bebiendo en un bar hasta que el lugar cerró a las 3 de la mañana debido a las restricciones impuestas en Misiones por el Covid-19.

Fue entonces que dos jóvenes conocidos la fueron a buscar a ella y una amiga para ir a un ‘after’ a la casa de otro muchacho. Allí, las dos empezaron a sentirse mal y su acompañante se fue a su casa antes que la denunciante.

Cerca de las 5.30 cuando los jóvenes implicados se ofrecieron a llevarla y en el camino empezó a sentirse mucho peor de lo que estaba, asegurando incluso que perdió el conocimiento.

Un rato más tarde, la víctima se despertó en su departamento desnuda y lastimada. Rápidamente se contactó con su familia y horas más tarde radicó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IX.

Mediante una serie de testimoniales que se recolectaron se pudo comprobar que la víctima tuvo contacto con el detenido y otro sospechoso. Y por ello, se pidió la inmediata ubicación y detención de ambos.

Gianluca fue puesto a disposición de la Justicia días después de la denuncia, mientras que el otro joven desapareció a las pocas horas de trascender la acusación.

El prófugo forma parte de la familia del famoso clan con investigaciones y condenas federales por contrabando de cigarrillos y lavado de dinero en la zona Centro de la provincia. Se cree que todo este tiempo estuvo en Paraguay.



Las claves del caso

El hecho. Según la denuncia, el hecho ocurrió hace una semana, el miércoles pasado. La joven expresó que la drogaron en una fiesta para concretar el ultraje y luego la llevaron a su morada.

La denuncia. Según declaró la mamá de la joven, que tiene 19 años, se animó a hacer la denuncia el viernes, pero no quedó conforme con la atención recibida. Por eso la radicó ante la Justicia el lunes.

Brasil. La principal hipótesis fue que los acusados huyeron a Brasil por alguno de los pasos clandestinos de la frontera. Las fuerzas del vecino país están avisadas.