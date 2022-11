Usuarios reportaron problemas para operar con Mercado Pago

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 19:53hs.

Durante la tarde de este miércoles los usuarios de Mercado Pago se volcaron a las redes sociales para reportar que la plataforma se encontraba fuera de servicio. La compañía informó que se trató de un "problema de un proveedor de almacenamiento".

A eso de las 16 horas, las quejas de los usuarios hicieron que "Mercado Pago" fuera tendencia en Argentina. La empresa confirmó que la falla ya fue solucionada.

"Algunos usuarios pudieron haber experimentado intermitencias en el servicio en las últimas horas debido a un problema de un proveedor de almacenamiento que ya fue detectado y resuelto", comunicaron fuentes de Mercado Pago a Ámbito y agregaron: "Lamentamos los inconvenientes ocasionados".

Entre los mensajes de los usuarios, algunos indicaron que no podían acceder a acreditaciones o que "el dinero desaparecía" de sus cuentas. Mercado Pago indicó que lo más probable es que no se vean registradas algunas transferencias. Aun así, remarcaron que no hubo casos de cuentas donde antes había saldo y este desaparecía.