El bono de fin de año divide al Frente de Todos

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

El Frente de Todos vuelve a enfrentarse en diferencias de gestión sobre el bono de fin de año para los trabajadores privados y públicos.



Durante el viaje en Francia, el presidente Alberto Fernández confirmó “un auxilio para los salarios más postergados”, sin precisar el tope para los que lo cobrarán ni el monto. El bono llegará para aquellos empleados que ganen menos de una determinada suma.



El kirchnerismo venía planteando totalmente lo contrario al reclamar la necesidad de una suma fija para los trabajadores con el objetivo de compensar la alta inflación.



El gobierno justificó su decisión al afirmar que “las paritarias funcionan plenamente” y que “una suma fija genera muchos problemas en los salarios más bajos que están en los municipios y en los pequeños comercios”.



El presidente confirmó que la modalidad del bono se definirá cuando regrese a Buenos Aires a finales de esta semana luego de participar en la cumbre del G20 en Indonesia (ver página 12).



La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, confirmó que el gobierno trabaja en un bono de fin de año para trabajadores formales, aunque advirtió que “no habrá suma fija” por considerarlo inadecuado.



Bono vs suma fija

Distintos sectores del kirchnerismo plantearon una suma fija de 45.000 pesos para los trabajadores formales. También lo reclamó el dirigente gremial, Pablo Moyano, referente de la CGT.



El tema del bono o suma fija vuelve a tensión la relación en el oficialismo. Se espera que la vicepresidente exprese su opinión sobre el tema en el acto organizado por el Día del Militante donde será la única oradora. Alberto Fernández seguirá fuera del país y no participará de ninguna ceremonia.



En la última aparición pública en el plenario de la UOM, la vicepresidenta no se expresó en contra de las paritarias pero aseguró que es necesaria “una suma fija para los trabajadores”.