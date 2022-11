Vecinos de Vista Alegre sufren la falta de agua

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

A raíz del problema que enfrentan desde hace años los vecinos del barrio Vista Alegre, de Bernardo de Irigoyen, relacionado a la falta de agua, varios representantes de la comuna convocaron a una reunión vecinal para discutir la problemática. Si bien desde hace un tiempo se viene trabajando en un ambicioso proyecto para solucionarlo, existe una gran desesperación entre los ciudadanos ante los continuos cortes.



El barrio Vista Alegre es uno de los más alejados de la planta de distribución de la Cooperativa Coopabil, encargada del servicio, por lo tanto es el que tiene mayor problema en abastecimiento. Los vecinos han presentado reiterados escritos y remarcaron que en varias ocasiones el barrio llegó a quedarse más de tres meses sin agua. El lugar cuenta con algunas perforaciones que no dan abasto por la alta demanda.



Siempre -ante los reclamos vecinales- desde la Coopabil y el municipio se hicieron varios intentos por solucionar ese inconveniente pero sólo fueron paliativos.



En los últimos días se complejizó el problema y eso generó mucho malestar en los vecinos quienes se manifestaron en las redes sociales. A raíz de esto, la semana pasada, representantes de la comuna estuvieron reunidos con el intendente Guillermo Fernández, quien manifestó que “es una preocupación constante la situación del barrio debido a la falta del líquido vital”, a lo que agregó, “que mediante gestiones ante el Instituto Misionero de Aguas y Saneamientos (Imas), en los próximos días estará llegando una empresa de perforación y junto a los vecinos buscaremos la mejor alternativa para que esta obra contribuya a mejorar la provisión de agua al barrio”.



Pero más allá del anuncio oficial, los vecinos del barrio se mantienen molestos y no descartan posibles medidas de fuerza esta semana si no se cumple lo acordado en lo inmediato y se apuran las obras.



Según tomó relevancia, luego de las continuas reuniones, la problemática de la falta de agua tendría una solución de fondo con la construcción de una represa y nueva red de distribución, proyecto en el que se viene trabajando junto a organismos provinciales y nacionales.



A fines del año pasado fue aprobado, licitado y adjudicado, ya se viene ejecutando y tiene un plazo estimado de terminación de dos años.



La propuesta consta de una nueva represa para la toma de agua en la confluencia de los arroyos Barracón y Gramado en la zona rural del municipio, colocación de cañería de impulsión, tres estaciones de rebombeo, para salvar la diferencia de elevación entre la toma y la planta potabilizadora, remodelación y ampliación de la actual planta potabilizadora.



También está previsto un sistema de reserva con tanques elevados y cisternas en puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de distribuir con la presión necesaria a toda la localidad, con una red de distribución integral con conexiones domiciliarias y medidores incluidos.