Yerbateros de San Pedro procupados por las plagas que afectan sus plantaciones

viernes 11 de noviembre de 2022 | 16:29hs.

Varios productores yerbateros de la localidad de San Pedro manifestaron preocupación por la aparición de ácaros y la plaga del rulo en sus plantaciones, que dañan considerablemente la generación de nuevas hojas en las plantas de yerba mate.

Sobre eso, Claudio Marcelo Hacklander, director del Instituto Nacional de la Yerba Mate por el área de la producción, admitió que "existe un equipo técnico haciendo los relevamientos para ir teniendo datos concretos", y relacionó esta situación con "los cambios bruscos que va teniendo del clima, porque para esta época del año es raro que tengamos temperaturas tan bajas, como las de la semana pasada, por ejemplo, que en algunas zonas hubo heladas.

"Estamos hablando de temperaturas de un dígito en noviembre y eso es muy asombroso y a su vez promueve la proliferación de este tipo de plagas", puntualizó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7).

En esa línea, detalló que "las noches frías y el calor del día, más la humedad, hace que los ácaros y la plaga del rulo aparezcan afectando las brotaciones nuevas. Eso pasa cuando el clima se manifiesta de esta manera".

Hacklander agregó que "no en todos lados se da de la misma forma pero el productor alerta cuando ve que su plantación se ve agfectada por algún tipo de plaga o enfermedad", aunque reveló en ese sentido que "en varias áreas hay superficies afectadas, en algunas con mayor incidencia y en otras no tanto".

"Por eso el pedido es que se contacten de inmediato con el equipo técnico para no cometer el error de utilizar productos que no están autorizados para la yerba mate", requirió.

¿Qué es el rulo de la yerba mate? "Es una plaga del cultivo. Es una pequeña chicharra que coloca una toxina en los brotes de la planta que están en formación, haciendo que se pliegue la hoja, que se forme como una 'empanadita' y dentro de esa 'empanadita' coloca huevos y la cría se desarrolla", explicó la licenciada en genética e integrante de Estación Experimental Agropecuaria del Inta Cerro Azul, Diana Ohashi, en una publicación del Inym.

"Las plantas se recuperan, no hay que asustarse ni entrar en pánico, menos utilizar algún producto no autorizado para la yerba. Lo correcto es contactar a los técnicos para hacer la evaluación y saber cómo actuar en consecuencia", reiteró Hacklander, aclarando en ese punto que "es algo endémico de nuestra provincia y los efectos no son catastróficos, cada año aparecen casos pero después la planta se vuelve a recuperar y la plaga desaparece".

Distinto sentido se debe tener en el caso de los ácaros, dijo el representante de la producción dentro del organismo, agregando que "con los técnicos hay que buscar la forma de contrarrestar ese ataque y ver cuán significativo es, ya que se debe monitorear para hacer los tratamientos necesarios y sobre todo no perder de vista que la yerba mate es un alimento, por lo que no se debe utilizar cualquier producto, solamente los recomendados".

*Imágenes internas extraídas del material "Propuesta de Manejo Integrado de Plagas para el cultivo de yerba mate. Manejo integrado del cultivo", elaborado por el INTA.