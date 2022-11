Estudiantina 2022: la Comercio N°18 en la espera de los fundamentos que la dejaron fuera de la competencia

viernes 11 de noviembre de 2022 | 9:45hs.

Los ecos de esta fiesta estudiantil aún no se apagan y, al brillo y alegría de las jornadas tamboriles en la calle le continúa un retumbo opaco de denuncias públicas de irregularidades con la gran polémica que generó la sanción impuesta a la Epet 1 en el escrutinio, por la que los estudiantes se retiraron del conteo de votos y también lo hicieron en solidaridad los representantes de la Comercio 18, quedando así ambas instituciones fuera de competencia.

Karina Rotela, profesora asesora de la Comercio N° 18, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Ayer se realizó esta batucada solidaria para poder empatizarnos con los compañeros de la Industrial. Estamos muy contentos, creemos que hemos tomado una decisión que ejemplifica y que nos guía a nosotros como escuela y a nuestros chicos también, para avanzar sobre transformaciones y cambios que tiene que ver con mejorar la Fiesta de los Estudiantes”.

“Más allá de la cuestión de las competencias, del individualismo y lo que implica justamente un trabajo de todo un año preferimos cuidar una fiesta, preferimos hacer valer nuestros valores a pesar de todo el esfuerzo que se hizo para llegar a participar”, agregó.

Además recordó que la institución también quedó fuera directamente de la competencia, “no contabilizaron nuestros votos justamente por haber defendido una situación que hasta ahora consideramos injusta, una situación externa a la escuela. Nosotros consideramos que la escuela Industrial tomó la medida que podía tomar porque no tiene intervención más allá de su jurisdicción tampoco, qué otra medida que separar al asesor porque la escuela no tiene otra posibilidad de actuar porque para eso está la Justicia”.

“Teniendo en cuenta todo esto, demostramos empatía porque a nosotros nos puede pasar, tomamos esa decisión convencidos de que estamos defendiendo a nuestros chicos, a nuestra escuela y convencidos también de que estamos defendiendo a la Estudiantina”, remarcó.

Rotela destacó que el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora tiene que hacer lo que corresponde “se tienen que atener a las normativas que están vigentes y que regulan porque las normativas establecen que las sanciones que ellos tienen que impartir tiene que ver con lo referido a la Estudiantina. Se actuó con impunidad y la Industrial no tuvo ni siquiera la posibilidad de hacer su descargo”

“Luego de lo ocurrido, nuestros alumnos primero lloraron porque no entendieron mucho porqué salieron de competencia pero cuando se les explicó quedaron muy contentos. En principio Apes no nos comunicó porqué nos han sancionado, porque no se hizo el recuento de nuestros puntos, así que por ahora estamos esperando esa información porque una cosa es que los asesores y representantes legales se retiren y otra cosa muy distinta es que nos dejen fuera de la competencia”, finalizó.