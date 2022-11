Lucio Dupuy: los fiscales pidieron condena para las dos acusadas

viernes 11 de noviembre de 2022 | 9:15hs.

Los fiscales del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, asesinado en noviembre del 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, pidieron que se condene a la madre del niño de 5 años y a su pareja no solo por el homicidio, sino también por el "maltrato crónico" y las "agresiones físicas y sexuales" al que lo sometían. El reclamo tuvo lugar al iniciarse el juicio por ese asesinato: por el hecho están acusadas la madre del chiquito, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Ambas están detenidas y sospechadas de haber castigado y abusado sexualmente del pequeño desde varios meses antes del delito.

Por su parte, la querella, representada por el padre de la víctima, solicitó a los jueces que a las acusadas se les sume en una eventual condena el agravante del "odio de género".

En tanto, la defensa de Magdalena Espósito Valenti, dijo que ella "no fue la autora material" del crimen del niño y que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna. La abogada de Abigail Páez rechazó la acusación contra la imputada y dijo que ella "procuró evitar" su muerte. Ambas se negaron a prestar declaración.

El juicio, que se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se lleva adelante en la Ciudad Judicial de Santa Rosa, que desde anoche se encuentra fuertemente custodiada, en el marco de un operativo desplegado con 60 efectivos policiales.

Es que cuando se conoció el caso, el 26 de noviembre del año pasado, los vecinos salieron a la calle para expresar su reclamo por el crimen del niño y se produjeron serios incidentes en la comisaría donde estaban alojadas las detenidas. Para organizar el acceso al edificio judicial y mientras unas 30 personas se manifestaban en la calle con carteles en reclamo de "Justicia por Lucio", se dispuso una puerta de ingreso para las imputadas y los testigos y otra para las partes y la prensa.

El padre de Lucio llegó a los tribunales cerca de las 7:30 mientras que los abuelos del niño, lo hicieron una hora después debido a tuvieron un accidente de tránsito en su viaje a Santa Rosa, aunque sin consecuencias.

Según informan voces oficiales de medios nacionales, el juicio arrancó con los alegatos de apertura por parte del fiscal general Máximo Paulucci, el fiscal Walter Martos y las fiscalas Verónica Silvana Ferrero y María Mónica Rivero, quienes acusaron a la madre de Lucio de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización; agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía". Lo mismo solicitaron para Páez, aunque sin el agravante del parentesco familiar.

El abogado José Mario Aguerrido, querellante por parte de Christian Dupuy, padre de Lucio, adhirió al pedido de la fiscalía, aunque solicitó al tribunal que se le sume el agravante del "odio de género", y que las imputadas fueron responsables "por acción u omisión" de las presuntas conductas violentas. “No importa quién fue la autora y quién cooperó porque ambas fueron autoras”, subrayó.

El defensor oficial Pablo Andrés De Biasi, quien representa a la madre del niño asesinado, negó en su alegato la acusación fiscal sobre su defendida, dijo ante los jueces que "hay dudas razonables” para poder probarle los hechos y reiteró que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna. A su turno, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez, expresó que su defendida Páez "procuró evitar" la muerte del niño y que existe "dudas razonables” sobre la imputación de abuso sexual y, al igual que su colega De Biasi, manifestó que tratará de probar la inocencia de las acusadas o alternativamente que haya un cambio en la calificación legal.

El primer testigo fue el padre del niño, Christian Dupuy, quien durante 45 minutos relató detalles de cómo había sido la vida familiar con Espósito Valenti y el nene, cuál fue la relación con la imputada cuando se quedó a cargo de la víctima y cuándo fue la última vez que vio a su hijo.

El juicio comenzó un día después de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara por unanimidad y enviara al Senado el proyecto denominado "Ley Lucio", que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia.

Un mes antes de que Lucio fuera golpeado hasta la muerte, Abigail reflexionaba en su cuenta de Twitter sobre la maternidad: “¡No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas! No traigan pibes al mundo para sufrir, la concha de su puta madre”. El mensaje no era aislado. Su perfil en esa red social está repleto de otros referidos a la vida cotidiana con su hijastro y el conflicto entre su novia y el papá del nene.

Caso Lucio

A Lucio Dupuy lo asesinaron el 26 de noviembre del año pasado, pero su destino había comenzado a escribirse mucho antes. Durante largo tiempo, el nene de 5 años fue víctima de un trajín judicial que incluyó regímenes de visitas, disputas entre familiares y un acuerdo final entre las partes que les otorgó a la mamá y a su novia, la posibilidad de quedárselo definitivamente. Esa resolución de la Justicia de La Pampa se homologó a principios de noviembre de 2020. Poco más de un año después, las mujeres que debían cuidar al chico fueron acusadas de haberlo torturado, abusado y golpeado hasta la muerte.

La investigación y el juicio

Las dos mujeres (la madre de Lucio y su novia), adoptaron desde el comienzo la misma postura: no reconocer el homicidio y culpar al padre del nene por lo que pasó. Al menos, así lo expresaron en privado. Solo Magdalena rompió el silencio una vez. Fue durante una de las audiencias judiciales tras estar casi un mes detenida. Accedió a decir unas palabras para criticar a su ex pareja. “Quería aclarar que el término de víctima al progenitor no le queda nada bien”, dijo. Abigail, en cambio, continuó en silencio.

Según consta en la acusación de los fiscales, las mujeres habrían sometido al niño a diferentes tipos de castigos, palizas, amenazas y abusos. Tanto la versión de la supuesta agresión en el marco de un robo como la posible participación de terceras personas en el crimen fueron descartadas. Por otro lado, la pericia psicológica y psiquiátrica realizada a ambas concluyó que son personas imputables y comprenden la criminalidad de sus acciones y sus actos. El informe también determinó que las dos cuentan con ciertos rasgos de personalidad perversa.