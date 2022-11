Estudiantina 2022: continúa la polémica luego de la decisión que dejó fuera de la competencia a la Epet N°1

jueves 10 de noviembre de 2022 | 10:17hs.

Decepción e interrogantes despertó en la jornada de ayer, la decisión que tomó el Tribunal de Disciplina de Apes luego de que decidió descontar 30 por ciento del total de puntos a la Epet 1, haciendo lugar a una solicitud presentada por asesores del Janssen, en la que se requería sancionar a la Industrial a causa de un presunto caso de grooming que habría sido cometido por un ex asesor de la Estudiantina de ese colegio, y que fue debidamente denunciado ante la Justicia y desvinculado de toda relación con la escuela.

De esta manera, tras esta decisión, dejó al establecimiento mencionado fuera de la competencia y de esta manera los ganadores resultaron ser el Instituto Janssen como banda de músicaen categoría A, mientras que en cuerpo de baile ganó el Roque González. En tanto, en scola do samba se coronó vencedor el Santa Catalina y en el cuerpo de baile de scola do samba, el Verbo Divino.

Mariano Antón, asesor del Industrial tras esta decisión, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y explicó: “Al principió cuando me llamaron telefónicamente y me comunicaron sobre la decisión no le di credibilidad porque me parecía demasiado extraño que se vincule una circunstancia tan particular con lo que es el proceso de la Estudiantina. Cuando accedo el dictamen unas horas más tarde y efectivamente quienes conforman el grupo de asesores en el ámbito de la Estudiantina del Colegio Industrial lo que me manifestaban verbalmente era una realidad”.

“Es un asesor fue cuestionado penalmente por la conducta del grooming hacia un estudiante del colegio Janssen, eso está en instancia penal pero el Tribunal de Disciplina entendió que tenía algún vínculo con el proceso del estudiantina”, advirtió.

A continuación indicó que si para los adultos es difícil de comprender qué relación tiene un hecho privado y aplicarle una sanción a un grupo humano distinto a las consecuencias de ese acto repudiable es muy difícil de establecer una lógica, “a mí lo que me alarmó y por eso también un poco no me desvinculé del problema es que teniendo hijos adolescentes que participan en la Estudiantina en otro colegio, mi cercanía con el Industrial es porque soy egresado ese colegio, mi preocupación es el mensaje que nosotros le estamos dando a los jóvenes”.

“si uno mira lo que sucedió este año donde hubo muchísima comunidad donde hubieron muchísimas familias acompañando a diferencia de años anteriores, este fue un encuentro formidable y una apropiación del espacio público de los jóvenes muy interesantes. Siempre en la historia de Apes cada vez que hubo algún tipo de conflicto no son los jóvenes los que lo generan, sino los adultos que se acercan por distintos aspectos o situaciones y este caso no se aleja de esas circunstancias”, acentuó.

Además recordó que el colegio queda fuera de competencia “porque dentro de las reglamentaciones dice que los asesores tienen que quedarse durante todo el transcurso del escrutinio y cuando los asesores del colegio Industrial no podían dar cabal sentido a su posición optaron por retirarse y eso ocasionó que no se pueda finalizar con el conteo de votos”

“Un colegio involucrado que se solidarizó con la comercio 18 también se retiró y tengo entendido que hay varios colegios que están muy preocupados porque también me han llamado asesores para que pensemos un después de este hecho para seguir pensando cómo contribuimos para que ese espacio sea un espacio de jóvenes y no se vea entorpecido con circunstancias como éstas, refirió.

Pasos a seguir

Anton por otra parte mencionó que si bien varios asesores de colegios se involucraron en la cuestión aún no está definido qué se hará al respecto, “Apes es una asociación como tantas otras asociaciones, no tiene otra autoridad superior salvo la Dirección de Personas Jurídicas, entonces también las acciones deben ser pensadas en relación a mejorar lo que sucedió. Ahora si Apes quisiera revisar la decisión aunque el reglamento dice que las decisiones del Tribunal de Disciplina son inapelables, cuando la decisión es absurda me parece que tiene que ser revisada por los propios actores que se pudieron haber equivocado”

“Estamos trabados en una incertidumbre aún porque esto es muy reciente, pero el mensaje por lo menos que les quede a los jóvenes es que ante situaciones injustas el conjunto de la comunidad se indigna y ahora hay que utilizar como un aprendizaje, si no lo hacemos siento que vamos a tener una deuda con los jóvenes como adultos”, opinó.

Finalmente expresó que en el Tribunal de Disciplina la nota está suscripta por dos abogados de la matrícula del Colegio Abogados de Misiones, “o sea que no son personas ajenas al derecho y eso también es lo que a uno le causa alarma”.