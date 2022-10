Una verdadera era del celular

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Por Christian Camblor Pará Ámbito.com

El que haya sido víctima del robo de su celular, posiblemente haya experimentado dos sensaciones: una de despojo, muy lógica, y otra bastante parecida a perder una brújula: ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo cuento lo que me acaba de pasar? ¿Adónde puedo comprar un nuevo aparato, si no puedo guglear un local de venta? Todo hace pensar que atravesamos una Era del Celular. Somos en tanto que lo tenemos en nuestras manos.Un “homo-celularum” camina con los ojos puestos en la pantalla en esta segunda década del siglo XXI. Pero, ¿cuándo su uso empieza a ser demasiado uso? ¿En qué momento empieza a ser perjudicial?



La Organización Mundial de la Salud afirmó que “en los últimos años aumentaron los casos de obesidad en niños y adolescentes” lo que fue relacionado “con la falta de actividad física por el uso del celular”.



Pero,¿cómo saber si se es adicto al celular? ¿Cuál es la medida?Según los sitios especializados, si se lo revisa apenas uno se despierta, si es lo último que chequeamos antes de dormirnos, si revisamos a cada rato la posibilidad de mensajes nuevos, si no podemos salir de casa sin él, incluso si creemos que vibró o sonó advirtiendo de un mensaje cuando no lo hizo, estamos en graves problemas. Somos muchos los que estamos complicados. Un informe de Estado Móvil 2022 indica que se usaron estos dispositivos casi 5 horas en promedio durante 2021 (4,8 horas). Supone un tercio del tiempo que permanecen despiertos y un 30% más que el año anterior. Proyectado: poco más de 76.500 horas o 8,74 años en toda la vida, dedicadas al celular.



Ante este panorama,los propios celulares incorporaron funciones que miden el consumo diario, del aparato mismo y de cada app.De hecho, irónicamente, hay apps como Moment o Quality Time (disponibles en IPhone y Android, respectivamente) que desglosan el uso y permiten poner límites. En WhatsApp ya puede verificarse cuánto estamos intercambiando mensajes. Acaso en esto mismo tengamos la medida real de esta Edad del Celular: es al propio aparato al que recurrimos para que nos informe cuándo debemos abandonarlo.