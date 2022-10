Plantearon las bases para un nuevo federalismo

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:04hs.

El Salón de la Dos Constitución de la Legislatura provincial fue el lugar elegido para juntar a dos ex gobernadores, referentes políticos que llevan tiempo insistiendo en la necesidad de que a nivel nacional exista una agenda política más federal y menos centralizada.



Allí el exgobernador y actual diputado provincial Hugo Passalacqua y el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se dieron cita para una charla en la que se planteó como eje la necesidad de que esa agenda federal sea el cimiento del modelo político de un futuro (cercano) en la Argentina. Por ello el título de la charla no fue casual, “Bases políticas del federalismo argentino”.



El encuentro fue organizado por la Fundación Konrad Adenauer y la filial misionera de la Asociación Civil de Estudios Populares (Acep), con la participación de José Mc Donald en el marco de un encuentro de tres días en el que participaron cerca de un centenar de personas de diferentes puntos de Misiones y del resto del NEA.



Passalacqua y Urtubey fueron contemporáneos como gobernadores, uno en Misiones el otro en Salta.



Ambos conocieron desde adentro el arduo trabajo que significa enfrentar el centralismo de los gobiernos nacionales a la hora de gestionar.



Por ello, son dos referentes políticos que trabajan desde hace tiempo con insistencia en la necesidad de instalar una agenda política que nazca desde las provincias.



Nuevas sociedades

El primero en tomar la palabra fue el misionero, que planteo la necesidad de empezar a pensar en “nuevas sociedades” y “nuevos anclajes” para pensar y ver el mundo.



Y volvió sobre conceptos que había vertido tiempo atrás, parafraseando a Artigas, diciendo que “desde Buenos Aires sólo llegan amarguras” cuando se revisa el sistema político argentino.



En ese contexto, afirmó que es tiempo de “dar peleas inteligentes contra el poder central” y aseguró que estamos en un momento en el que se necesitan “nuevas alianzas y nuevas lecturas de la realidad”.



El concepto de “nuevas alianzas” y el de “nuevas sociedades” fue una constante en el discurso se ambos ex gobernadores.



Construir alianzas

Es que, por su parte, Urtubey recalcó la necesidad de construir alianzas que instalen una “agenda que modifique la lógica de funcionamiento” del poder en la Argentina.



Para el ex gobernador de Salta, la Argentina está ante un momento propicio para hacerlo, puesto que el desgaste de las estructuras políticas centrales está llevándolas al colapso.



“Argentina está en un momento de inflexión. El colapso institucional es tan tremendo que se nos va a aparecer un momento fundacional”, afirmó Urtubey, quien además llamó a construir “una Argentina que crezca con un modelo productivo sustentable” desde las provincias “.



Lo que propone Urtubey, en definitiva, es “pensar y diseñar una agenda nacional reconstitutiva capaz de generar una nueva alianza de poder político, social y económico con la Argentina denigrada por el centralismo”.



A grandes rasgos, postula que el próximo año esa porción de Argentina que hoy es tratada como periferia se instale a fuerza de organización como una opción de poder real.