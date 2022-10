Le festejó su cumpleaños y después la mató y se suicidó

viernes 21 de octubre de 2022 | 6:07hs.

Por Cecilia Fleita y Agustín Mazo

fojacero@elterritorio.com.ar

Un grito desgarrador en plena madrugada y que retumbó en medio de la copiosa lluvia que caía a esa hora en la capital provincial hizo que Teresa (61) saliera presurosa de su cama para dirigirse hasta la habitación de su mamá Dora Samaniego (79).

Como estaba junto a su esposo en un pequeño galpón que linda con la casa de su familiar no pudo acceder a la habitación de la septuagenaria, pero sí alcanzó a presenciar cómo su padrastro le apuntaba con un arma de fuego. Luego se escucharon disparos y recién un rato más tarde, con el arribo de la Policía, Teresa pudo saber que su progenitora y el otro jubilado estaban muertos, ambos con lesiones de arma de fuego.

Si bien aún resta la autopsia, la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicido, señaló un vocero de peso en el caso.

El conmocionante caso ocurrió cerca de las 1.30 de ayer en una vivienda ubicada en la esquina de las calles 93 y 72 del barrio Yacyretá, a 100 metros de la avenida Almirante Brown y en diagonal al comedor comunitario de la Chacra 94 perteneciente a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Efectivos de distintas dependencias de la Policía de Misiones y autoridades del Juzgado de Instrucción Siete acudieron a la escena del crimen en medio de una torrencial lluvia y una de las primeras testigos en ser consultada por lo sucedido fue justamente Teresa.

En medio de los trabajos periciales realizados tanto por integrantes de Criminalística como de la Dirección Homicidios se secuestró en la casa un arma calibre 32 largo que se presume fue la utilizada en el hecho.

En tanto que por disposición del juez Miguel Mattos, titular del juzgado en turno, se dispuso que los cuerpos sean trasladados a la Morgue Judicial para las autopsias que se realizarán hoy.

De acuerdo a los datos proporcionados por voceros consultados en la pesquisa en torno al examen del médico policial, trascendió que el dueño de casa presentaba una herida de arma de fuego con orificio de salida en el sector izquierdo de la cabeza.

Mientras que Samaniego -de nacionalidad paraguaya- dos lesiones compatibles con impacto de bala en la zona del abdomen.

Pedido de ayuda

Como muchos otros familiares, Teresa Báez (61) llegó a Misiones el lunes con la intención de celebrar el cumpleaños de su mamá Dora (79). Su idea era prepararle ella misma una torta y compartir un grato momento junto a la mujer y luego retornar a su rutina en compañía de su esposo e hijo a Buenos Aires.

Era la primera vez que volvía a ver a su progenitora luego de la pandemia por el Covid-19.

Ayer, de un lado a otro, refugiada de sus seres queridos, entre ellos su hijo Hugo, quien llegó a la desde Capitán Miranda en Paraguay, la mujer seguía sin entender lo que había visto horas antes.

Las palabras apenas le salían y luego de coordinar unos trámites en la Morgue Judicial, aceptó dialogar con este matutino sobre las circunstancias que le tocaron vivir en plena madrugada.

“La verdad que no sé en qué momento pasó todo, me quedé muy mal por eso. Ayer (miércoles) fue el cumpleaños de mi mamá”, narró la testigo, quien confió que no fueron los disparos lo que la despertaron sino el estremecedor grito que dio su mamá.

Durante toda la jornada de ayer, Teresa (61) realizó junto a sus familiares distintos trámites en la Seccional Sexta de Posadas y en la Morgue Judicial. Fotos: Marcelo Rodríguez

“Era 1.20 más o menos cuando pasó eso. Ella me despertó con el grito, nada más”, relató la testigo, quien interrumpió su reconstrucción sobre la hora aproximada en que ocurrió el desenlace para posar su mirada a un punto fijo. Como si su mente estuviera reviviendo nuevamente ese traumático momento.

Mientras coordinaba distintos trámites con una funeraria local para el posterior velatorio e inhumación, la entrevistada añadió que su madre y su padrastro vivían solos en la propiedad y que además de la jubilación que ambos cobraban el sustento de la pareja también se basaba en una pequeña despensa que tenían en la parte de adelante del inmueble.

“Él no trabajaba porque supuestamente es discapacitado y andaba rengo, que le dolían los huesos, todo. Mi mamá siempre le cuidó, ella era más grande pero le cuidó a él que era más joven”, comentó Teresa, quien al estar de visita en la ciudad y ante la imposibilidad de retornar a la casa de su madre por las labores periciales en el inmueble ayer buscaba un lugar dónde pasar la noche junto a su familia.

La mujer relató que anteriormente su madre le había contado de algunas discusiones con Cardozo, aunque en ninguna de estas había sufrido violencia física.

Más allá de estos aportes, voceros consultados indicaron que Teresa dijo a la Policía que ella misma vio a su padrastro desde una ventana apuntar con el arma a su mamá. Aunque aclaró que el hombre no dijo nada al disparar.

También señaló que no pudo hacer nada ya que el matrimonio estaba encerrado en su casa y que recién cuando la Policía acudió al lugar confirmó las muertes.

“No escuchamos nada”

Lindante a la casa del matrimonio, Carmen vive junto a su familia en una vivienda de la Manzana 3, en Yacyretá.

Como tantos otros vecinos se topó bien temprano con una gran cantidad de patrulleros frente a su vivienda y si bien en un principio creyó que se debió a un hecho delictivo ocurrido en la zona, horas después se enteró del trágico final de sus vecinos.

Antes de salir a media mañana junto a sus hijos para hacer trámites, la vecina dialogó con este medio y aclaró: “Yo no escuché nada. Nosotros no escuchamos nada”.

Luego comentó: “Yo me levanté a las cuatro de la mañana y vi todo el despliegue policial. Primero pensé que era un allanamiento porque uno nunca sabe, pero no me imaginé que podía ser por esto. Hace 20 años éramos vecinos, ellos vivían solos, tenían su almacén”. Y añadió: “Primero pensé que entraron a robar porque tienen un kiosco. Ayer fue la última vez que la vi pero jamás imaginé que pudiera pasar algo así”.

“No puedo creer que pase algo así, todos estamos sentidos con esto”