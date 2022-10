“No puedo creer que pase algo así, todos estamos sentidos con esto”

viernes 21 de octubre de 2022 | 6:03hs.

Como tantos otros vecinos del barrio Yacyretá, pero sobre todo por los muchos años de amistad que la unían con Dora, ayer por la mañana Norma no dejaba de pensar mientras trabajaba en el final que tuvo su conocida.

Y a quien conocía tanto como a “Richard” por ser la encargada del comedor del barrio y que justamente está emplazado a pocos metros de la casa del matrimonio.

Según narró Norma, la mujer solía ir todos los mediodías al comedor a buscar comida.

“Siempre era así. ‘Mi amor, endulzame la vida, traeme un caramelito’”, recordó la entrevistada una de las frases más características de Dora, a quien conocía desde hace muchísimos años cuando ambas aún vivían en Villa Bloset.

Comentó que ni bien llegó a las 7 al comedor el policía que cumple adicionales en el lugar le dio la ingrata noticia.

“Pensé que le habían entrado a robar y que le pudieron matar los delincuentes, pero después los vecinos dijeron lo que en verdad pasó. Yo no puedo creer que hagan una cosa así, son muchos años juntos, era su compañero de vida y apenas podía caminar porque andaba muy enfermo. La vez pasada lo de Cristian y ahora esto”, describió la entrevista al referirse al caso de Cristian Javier Díaz (31), quien fue asesinado a balazos en su casa por presuntos sicarios y a pocas cuadras del comedor.

“Ayer (miércoles) hablamos, si ella todos los días venía a retirar la comida. No porque necesitaba sino porque ya era viejita y ya no le gustaba cocinar. Una vez dejó de retirar y yo fui y le dije a Dora ‘andá a retirar la comida’. No porque tengas un kiosquito y un autito vas a ser millonaria”, comentó la mujer.

Por último dijo: “Yo cuando me enteré temblaba, quería cerrar, ni quería cocinar pero justo hoy llegaba el camión con las verduras y también tenemos una responsabilidad y tenía que seguir. Todos sentimos muchísimo lo que pasó”.

Por otro lado, otra vecina de la zona que prefirió no identificarse pero que solía mantener diálogo con Dora, narró que la fallecida había sido víctima de distintos maltratos por parte de su concubino.

Más allá de este aporte, los investigadores ayer indagaban en esta cuestión en busca de confirmar otros trascendidos similares que hablaban de lo mismo.

Jubilado asesinó a su esposa y luego se suicidó en su casa del barrio Yacyretá