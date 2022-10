La agenda por el clima busca acordarse en Buenos Aires

viernes 21 de octubre de 2022 | 6:04hs.

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el alcalde de Londres, Sadiq Khan abrieron las presentaciones del segundo día de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40. El evento continuará desarrollándose en el dia de hoy en el centro de convenciones del barrio porteño de Recoleta, donde intendentes de todo el mundo buscan consensuar nuevos compromisos en la lucha contra el cambio climático.

“Esta cumbre refleja tres valores en los que creo firmemente. El primero es el del diálogo y la búsqueda de consenso: alcaldes de todo el mundo y de ciudades argentinas estamos reunidos para trabajar en una misma agenda, a pesar de que tenemos orígenes diferentes, venimos de países y ciudades con realidades socioeconómicas distintas, y tenemos ideologías políticas diversas. Localmente, es ejemplo de una nueva Argentina, del encuentro, que trabaja unida y busca salir adelante con una visión a largo plazo”señaló Rodríguez Larreta en su discurso de apertura del evento internacional, que este año se realiza en la capital argentina.

Luego, Rodríguez Larreta señaló que “el segundo valor de la cumbre es la lucha por el cambio perdurable; el cambio es verdadero si se sostiene por varias generaciones, de lo contrario pasa a ser una anécdota. Ahora, ese diálogo y ese consenso en búsqueda del cambio perdurable tiene un punto de partida muy concreto, que es la verdad. La verdad es el tercer valor de esta cumbre y es lo que más necesitamos hoy los argentinos”.

El jefe de gobierno porteño explicó que “nadie está exento de las consecuencias del cambio climático que, aunque es verdad que afecta desproporcionadamente a los países más pobres, con menos recursos y menor infraestructura, hoy el impacto se ve en todo el mundo. Sin embargo, afrontar esta situación requiere del trabajo de todos, pero no de todos el mismo trabajo. Y si bien el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas obliga al hemisferio norte a asumir su mayor responsabilidad y su mayor capacidad de acción en este desafío”.

Luego destacó que “es necesario superar la dicotomía ambiente versus desarrollo económico. No son incompatibles sino todo lo contrario: la acción climática y el financiamiento verde son una oportunidad de desarrollo y la Argentina es un gran ejemplo de eso. Si no hay financiamiento, no hay acción.

Por su parte, Sadiq Khan, alcalde de Londres y presidente de C40, aseguró “la reputación internacional de Buenos Aires se fortalece con esta cumbre junto con su visión de convertirse en una ciudad líder en cambio climático”.

Seguidamente el político inglés destacó el compromiso de las ciudades argentinas para alentar la creación de empleos verdes, que según dijo también es una de sus prioridades en su gestión londinense. “Invertir en los trabajos y habilidades del futuro nos ayudará a abordar la desigualdad a medida que enfrentamos la crisis climática. Me enorgullece estar unido en acción con mis compañeros alcaldes de C40 para impulsar la creación de 50 millones de buenos empleos verdes para fines de esta década. Londres predicará con el ejemplo a medida que dupliquemos el tamaño de nuestra economía verde y establezcamos buenos empleos accesibles dentro de las comunidades que más los necesitan. No hay tiempo que perder”, indicó Khan.

La Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 es el foro de ciudades y cambio climático más importante del mundo, que reúne líderes de ciudades de todos los continentes. Las actividades comenzaron el miércoles pasado con una previa local que realizaron los intendentes de las principales ciudades argentinas, en las que participó el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto.En la jornada de hoy se espera que se logre acordar un documento de compromiso tendiente a reconocer la emergencia climática y la relevancia de las ciudades en su abordaje.