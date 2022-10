No hubo acuerdo y sigue el paro de colectivos

jueves 13 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Con acatamiento total, se llevó a cabo la primera jornada del paro de transporte de corta y media distancia en todo el país, convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Misiones fue uno de los 20 distritos que paralizaron ayer el servicio, en reclamo de un incremento de salarios y también en la partida presupuestaria para los subsidios a los colectivos que operan en el interior del país.

En horas de la tarde de ayer se realizó una reunión entre UTA, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) y el Ministerio de Trabajo para acercar posiciones e intentar destrabar el conflicto. Sin embargo, no se arribó a un acuerdo y ratificaron así la continuidad de la medida de fuerza hasta las 23.59 de hoy. Luego, ya en el primer minuto de mañana se retomará el servicio de corta y media distancia.

A nivel local, el secretario gremial de UTA Misiones, Horacio Álvez, confirmó al cierre de esta edición a El Territorio que “el paro continúa, ya que no hubo acuerdo en la reunión de hoy (por ayer)”. Se destacó que no hubo mayores avances para destrabar el conflicto y que, por ello, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10, cuando nuevamente se reunirán las partes. Desde el sector transportista del interior del país insisten en igualar el acuerdo salarial cerrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), de 200.000 pesos para cada trabajador, además de incrementar el monto de subsidios para el transporte, a 59 mil millones de pesos.

Tras cumplir el primero de los dos días de la medida de fuerza, Álvez enfatizó que “el acatamiento a la medida de fuerza fue contundente, de un 100 por ciento” en toda la provincia.

“No hubo avances significativos dado que seguimos sin compensaciones que permitan absorber el costo del incremento salarial que se pretende, y quienes deben dar respuesta (Ministerio de Transporte de la Nación, autoridades del Consejo Federal del Transporte y Poderes concedentes del interior) están ausentes”, consignó por su parte Guillermo Leumann, presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta).

A la medianoche de ayer, los colectivos urbanos y los micros de media distancia dejaron de circular. Únicamente funcionaron los ómnibus de larga distancia y en Puerto Iguazú, puntualmente, durante la jornada de ayer funcionaron los colectivos internacionales entre la ciudad y Foz de Iguazú, como también operó el vehículo que transporte a los turistas hasta las Cataratas.

Ante la continuidad de la medida de fuerza, desde el Consejo General de Educación (CGE) dispusieron que no se computarán las inasistencias para quienes falten a clases por el paro de colectivos.

La jornada del paro

De 24 distritos, en 20 se llevó a cabo la medida de fuerza, paralizando el servicio y dejando sin transporte a miles de pasajeros. Únicamente en La Rioja, Chaco y Río Negro no se llevó a cabo la medida de fuerza tras un acuerdo con los empresarios locales, mientras que en el Amba (Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Caba- y Conurbano bonaerense) hubo actividad, tras cerrar un acuerdo paritario a principios de septiembre.

Entonces, desde el primer minuto de ayer arrancó el paro.

Con el inicio de la medida de fuerza, las paradas y las terminales de ómnibus quedaron vacías. Esa fue la postal en toda la provincia como efecto de la falta de servicio que, además, provocó que haya un movimiento menor al habitual.

Entre las 6 y las 8, horario de ingreso laboral, la circulación de taxis fue mayor. En el centro posadeño, la circulación de personas fue menor comparada con otros días y eso se observó en inmediaciones de las escuelas, donde se notó la inasistencia del estudiantado.

En muchos casos, se observaron personas que no estaban al tanto de la medida y se enteraron ante la consulta de este matutino o por aviso de otros transeúntes.

“La verdad que no estaba al tanto. Llegué a la parada y no había nada de gente. Esperé durante una media hora y me pareció raro que nunca llegaba el colectivo. Tendré que tomar un remís para llegar a tiempo al trabajo”, comentó Agustín, un pasajero que estaba en una parada en la parada de Uruguay casi Monteagudo.

La misma situación se repitió en otros puntos de la provincia. Por ejemplo, en Eldorado, el centro exhibió otra postal, con escaso movimiento. Ello se observó fuera de los bancos, donde había pocas personas esperando y los comerciantes indicaron que hubo una menor clientela.

“A la mañana siempre hay clientes comprando en el negocio, pero no entró nadie y se notó que casi no hay gente caminando”, comentó Cecilia, quien es vendedora de ropa. Por su parte Gonzalo, un repositor de supermercado, explicó que “cuando se confirmó lo del paro nos pusimos de acuerdo con otros compañeros para venir a trabajar en remís y compartir los gastos, porque si no es imposible pagar. Entre tres pudimos hacerlo”.

En tanto, en Jardín América, la terminal de ómnibus se mostró vacía, al igual que todas las paradas de colectivos de la localidad. En efecto, la movilidad en la ciudad como a los municipios aledaños se vio afectada. Sobre este punto, una trabajadora de una empresa de larga distancia contó que tres personas se presentaron a tomar un micro, sin conocer sobre el paro que rigió ayer.

Puerto Iguazú fue otro de los municipios donde se sintió el paro, al no haber servicio urbano de pasajeros ni tampoco de media distancia.

Sin embargo, desde la empresa Río Uruguay aclararon que las líneas internacionales a Foz de Iguazú y Ciudad del Este funcionaron con total normalidad, con frecuencia de una hora tanto a Brasil como a Paraguay.

Asimismo, en lo que respecta al turismo, se indicó que el ramal de colectivos a Cataratas como también al Aeropuerto fueron ayer con normalidad.