Apóstoles: padres autoconvocados piden respuestas y seguridad para los alumnos de la EPET N°5

miércoles 12 de octubre de 2022 | 12:44hs.

Padres autoconvocados se manifiestan frente a la EPET N°5, Fray Luis Beltrán de Apóstoles, pidiendo respuestas por la muerte con Luis Bojcho y otras inquietudes que surgieron antes y después del trágico hecho.

“Estamos entregando una nota, la segunda, en el cual pedimos respuestas por parte de las autoridades de la institución por lo ocurrido con Luis”, manifestó el diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Belén, madre de un alumno.

Entre los pedidos, además del de justicia por la muerte de Luis quien sufrió un accidente cuando trabajaba en la creación de un instrumento para la estudiantina, los padres piden por la seguridad de los estudiantes.

“Ya en la primera nota presentada anteriormente pedíamos por la inseguridad de los chicos que se quedan afuera del establecimiento en las horas libres, hay estudiantes que vienen de Azara, Concepción y se quedan afuera en la calle esperando ingresar a la hora de taller”, mencionó.

Cabe señalar que a raíz de lo ocurrido con Luis Bojcho, como primera medida desde el establecimiento decidieron cerrar la institución y no permitir que los alumnos que tienen taller a contra turno se queden dentro de las instalaciones.

“Hay alumnos como te dije vienen de otro lado y no pueden volver a la casa y luego venir de nuevo al colegio”, dijo la mujer y agregó “antes podían estar en la escuela y ahora no pueden quedarse y tienen que esperar en la calle”.

Asimismo Belén contó sus sensaciones e indicó que se siente inseguridad por el bienestar de su hijo.

“Como madre no me siento tranquila ni un solo día, no me siento segura mandarlo al chico al colegio porque no sé en qué condiciones va a volver a casa, qué hacen y cómo trabajan acá. La escuela no nos informa nada, las cosas que sabemos es porque los chicos nos cuentan”, sentenció.

Además volvió a remarcar una sucesión de hechos que finalizó con la trágica muerta del alumno. “A principio de año sucedieron varias cosas, hubo chicos que trajeron cuchillo, drogas, armas y pasaron varias cosas más que después terminó con la muerte de Luis”.

“Pedimos una respuesta de cómo sigue todo esto, cómo van a seguir con los chicos, que seguridad nos va a dar, que nos prometen y en qué podemos ayudar para que cambien las cosas”, finalizó la mujer.