Realizan durante todo octubre testeos gratuitos para detectar la hepatitis C

jueves 06 de octubre de 2022 | 6:04hs.

El 1 de octubre, Día Internacional de la Hepatitis C, se lanzó una Campaña Nacional de Concientización y Detección de esta enfermedad, que se estima que en Argentina afecta a 332.000 personas, de las cuales sólo el 20% sabe que la tiene.

De las jornadas de detección participan 70 hospitales de 19 provincias argentinas, entre ellas el Hospital Madariaga de Posadas, donde durante todo el mes se brindará información, asesoramiento, realizarán testeos gratuitos y acompañarán con seguimiento a los casos que den positivo.

Para ello se habilitó el sitio web www.testeodehepatitisc.com.ar, en el que la población puede evaluar el riesgo de haber contraído el virus y pedir un turno. También se toman turnos al 0800-220-0082 de lunes a viernes de 9 a 14.

Con el turno se accede a la realización de un test que consiste en una pequeña extracción, mínimamente invasiva, de unas pocas gotas de sangre a través de un pinchazo en el dedo, similar al de la medición de glucemia. En caso de dar positivo, la persona podrá agendar la realización de estudios complementarios en los días subsiguientes para confirmar el diagnóstico y comenzar el tratamiento.

“El objetivo lo planteó la Organización Mundial de la Salud y es muy ambicioso, se busca que para el 2030 la hepatitis C sea una enfermedad dominada. Que la gente esté diagnosticada y tratada. Actualmente el 80% de los pacientes desconoce su condición y de los que diagnosticamos, sólo el 5% accede al tratamiento”, explicó a El Territorio Esteban González Ballerga, médico hepatólogo y jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Clínicas ‘José de San Martín’.

El galeno, que es uno de los coordinadores nacionales de la campaña, contó cómo es la patología. “Es asintomática y uno de los problemas es que no se realiza el test en los chequeos de rutina generales como sugieren las autoridades mundiales. Es una enfermedad casi muda en todo su desarrollo, salvo cuando el paciente se vuelve cirrótico y se descompensa o tiene un cáncer de hígado”, señaló.

Sugirió a los misioneros que se controlen, dado que la provincia tiene los recursos para atender esta enfermedad. “En el Madariaga hay hepatólogos de primer nivel mundial, entre ellos el doctor Fernando Barreyro, un discípulo del Hospital de Clínicas que tiene todas las condiciones para que la gente que vive en Misiones pueda ser diagnosticada y tratada”, sostuvo.

Por otro lado, comentó que además de dañar el sistema hepático, la enfermedad aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. “El virus produce una inflamación en todo el cuerpo que acorta la vida”, dijo y precisó sobre el tratamiento que es simple, seguro y eficaz. “Dura de ocho a doce semanas con una curación que llega casi al 100% de los casos”, comentó.

El evento también está organizado por la Asociación Civil Buena Vida, el Rotary Club de Buenos Aires y la Sociedad Argentina de Hepatología.

Sin síntomas

Como la enfermedad no da síntomas, la mayoría de quienes tienen hepatitis C lo ignora. “Es fundamental encontrar a los pacientes a tiempo, para curarlos antes de que la enfermedad les ocasione un daño irreversible y pueda poner en riesgo su vida. Nunca estuvo tan a la mano la posibilidad de curarse, por lo que es una buena oportunidad para hacerse el test, y en el caso que dé positivo, iniciar el camino a la cura”, explicaron los organizadores del evento.

En tal sentido, acotaron que “muchas personas sientan que no estuvieron en riesgo de haber contraído hepatitis C, por lo que -erróneamente- no consideran necesario sacar un turno y testearse, pero las vías de propagación la hepatitis C son tan variadas y habituales que cualquiera puede haber estado expuesto al virus”.

Entre ellas enumeraron que el virus también se puede contraer al compartir agujas, jeringas, canutos o elementos cortopunzantes con personas infectadas. Al hacerse un tatuaje o piercing con material no descartable o debidamente esterilizado. Al tener relaciones sexuales sin preservativo u otro método de barrera.

También pueden ser portadoras del virus las personas que recibieron transfusiones antes de 1994, ya que en ese entonces se desconocía.

También existe la transmisión durante el embarazo, aunque es una vía poco frecuente.

“La propuesta es que todas las personas, a partir de los 18 años, se realicen el test de la hepatitis y esta campaña ofrece esa posibilidad, disponiendo de turnos cercanos y testeos gratuitos en hospitales de todo el país, de manera que sea más sencillo y ágil sacarse la duda”, sostuvo Juan José Scali, del Rotary Club.

Actualmente, los tratamientos curan la hepatitis C en más del 90% de los casos. Son comprimidos antivirales que se toman por vía oral una o dos veces al día durante ocho a doce semanas, son cubiertos por las obras sociales y el sector público.



Para agendar

Turnos.

Los análisis consisten en un pinchazo en el dedo para extraer gotas de sangre. Los turnos se pueden agendar en www.testeodehepatitisc.com.ar ,donde las personas pueden evaluar el riesgo de haber contraído el virus. También llamando al 0800-220-0082.

