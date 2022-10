Alumnos ya no quedarán libres por faltas y no se calificará más de 1 a 10

jueves 06 de octubre de 2022 | 6:07hs.

En el ciclo lectivo 2023 entrará en vigencia el Régimen Académico Marco (RAM) para los colegios secundarios dispuesto por Resolución N° 076 del Ministerio de Educación de la provincia, al cual todavía debe adherir el Consejo General de Educación (CGE).

La dilatación de la adhesión a esta normativa, que establece, entre otras cuestiones, que los alumnos promocionen con el 60% de las materias aprobadas, se debe principalmente al freno impuesto por la modalidad de educación técnica. Es que las escuelas técnicas no quieren que ese nuevo régimen se aplique en las materias específicas del trayecto.

En simultáneo a ese debate, los colegios secundarios están en pleno trabajo de estudio y futura adaptación del RAM, que tendrá un cambio radical en el cómputo de inasistencias y en la manera de calificar al estudiante: se elimina el concepto de alumno libre por faltas, como así también los aplazos, es decir, el 1 como nota.

Docentes y directivos se reunieron en los últimos días para analizar el instrumento legal y su aplicación. En ese sentido, en un relevamiento realizado por este medio en instituciones de nivel medio, se hizo evidente un fuerte rechazo al RAM por el grado de “flexibilización” y porque le genera una recarga laboral al personal docente con tutorías y rúbricas, al tiempo que, según los educadores consultados, no contempla la responsabilidad de los tutores en el proceso de aprendizaje.

“La calificación final será un promedio de las calificaciones de los trimestrales que se ponderen al finalizar el ciclo lectivo. Los boletines permanecen ‘abiertos’ o en Evaluación en Proceso de aprendizaje (EP) hasta el final del ciclo lectivo”, establece como uno de los principales puntos la Resolución 76 de la cartera educativa provincial. Con esta premisa se elimina el sistema de calificación en el cual se contempla del 1 al 10, considerándose desaprobado un valor menor a 6.

“Nuestras escuelas secundarias vienen con un régimen de organización administrativa y pedagógica del año 1985 y muchas de las cuestiones que tienen que ver con la asistencia, la calificación, la acreditación y la promoción viene en la mitad escrita en esa resolución y la otra son prácticas de uso. Este RAM es el primero de tres tomos, técnicamente hablando, porque también entran los acuerdos de convivencia y los proyectos de inclusión para personas con discapacidad. En esta primera parte lo que pusimos es un marco común para que las escuelas, como protagonistas del proyecto pedagógico, tomen decisiones colectivas”, sostuvo la subsecretaria de Educación, Rosana “Cielo” Linares, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

“La escuela va a dar criterios de asistencias distintos según la realidad de cada institución y respecto a la calificación y las materias. Aprendimos con la pandemia y la libreta abierta que hay chicos que directamente se desvincularon, no cursaron o sólo pudieron llevar una de las materias, pero después todas las otras quedaban sin calificación. Lo que planteamos con el RAM es que se generen distintas maneras de evidenciar aprendizaje, porque la calificación tiene que ser en función a lo que los chicos aprendieron”, acentuó.

Linares destacó que el RAM lo que busca es evidenciar aprendizajes y empezar a salir del modelo sistémico, “esto es, que se recursan las ocho materias que tenían aprobadas más las tres que debía. Nosotros queremos volver a la sobrevivencia de aprendizaje. Aprender en primero te sirve para segundo y te escalona o te hace la base para que puedas aprender en tercer año”.

La funcionaria destacó que se busca multiplicar y diversificar las formas de acreditación de los saberes, pero saliendo de la mirada sistémica.

“Hay que reconocer qué habilidades, qué contenidos, qué conocimientos tiene el alumno; validando aprendizajes no queda esa libreta con el desaprobado” con nota numérica, explicó.

“En las escuelas técnicas esta situación cambia, ya que las prácticas tienen que estar 100% aprobadas para poder cursar la práctica siguiente”, señaló.

Teniendo en cuenta que los representantes gremiales firmaron este nuevo régimen, El Territorio consultó a Mirta Chemes, representante en Misiones de la Unión de Docentes Argentina (UDA), quien expuso: “Es un documento trabajado en la mesa pedagógica que tiene consideraciones generales, fue también abordado en una jornada institucional y estuvo en la Plataforma Guacurarí para que hagan sus aportes. Lo que sí hemos propuesto que se trabaje en anexos cada modalidad; ya se comenzó con la técnica”.

“A mi entender, lo que propone es organizar en un documento toda la trayectoria escolar y unificar lo que se puede, hay un cambio de paradigma en educación debemos enfocarnos en el aprender y sus nuevas formas”, acotó Chemes.

Alumnos libres

Linares, por otra parte, se refirió a que el alumno no puede quedar libre definitivamente: “Si el estudiante dejó de asistir a la escuela, reingresa al mismo año que estaba o al anterior, porque la escuela ve que no pudo continuar, no pudo avanzar con sus aprendizajes. Queremos que la escuela sienta que las reglas son claras y los padres sepan que la asistencia y el cumplimiento con las demandas de enseñanza que tiene la escuela hay que resguardarlas. Nosotros vamos a acompañar esta trayectoria”.



Algunos puntos de la Resolución 76

Inasistencias

El estudiante que exceda el límite de inasistencias (actualmente 15) no será eximido de la presencialidad, desaparece el “alumno libre” y el docente buscará cómo revincularlo.

Calificación

La calificación final será un promedio de las calificaciones trimestrales que se ponderen al finalizar el ciclo lectivo. Se elimina el sistema de calificación con notas del 1 al 10.

Rúbrica

Los docentes registrarán e informarán acerca del desempeño de los estudiantes durante el ciclo lectivo a fin de detectar tempranamente problemas y dificultades que tenga el alumno.

Sin tribunal

Se habilita la posibilidad de que el estudiante acredite aprendizajes adeudados sin mesas ante tribunal. Deben ser trabajos prácticos articulados con materias relacionadas.

Contraturno y tutorías, bajo la lupa y la crítica

Uno de los puntos que generó disconformidad en las mesas de trabajo docente es que la resolución ministerial establece que “el estudiante podrá cursar en contraturno las materias adeudadas”.

Esto en el marco del ítem aprobación de materias pendientes con acompañamiento de la institución educativa.

En ese sentido, la gremialista Mirta Chemes, de UDA, explicó “en función de la modalidad se podrían agregar anexos a la resolución que vamos a trabajar en las mesas pedagógicas; en cuanto al sistema de tutorías, nosotros habíamos propuesto trabajar con las horas en disponibilidad y la manera de implementarlo tendremos que analizarlo de acuerdo a la necesidad de cada escuela”.