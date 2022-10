Gritos, corridas y golpes contra el Renault 12

martes 04 de octubre de 2022 | 6:03hs.

Más allá de que al escuchar las corridas y los golpes que se desarrollaban frente a su vivienda, la vecina de la familia de Silvio Franco, Silvia Benítez, no pudo hacer mucho para evitar el tremendo ataque a su vecino, con sus gritos hizo que los agresores dejaran de atacar a Franco. Para cuando salió a la vereda no pudo obtener ninguna respuesta de la víctima a causa del grave estado en el que se encontraba el hombre.

“Ellos venían gritando, como acá siempre se escuchan gritos entonces pensé que podría ser una pelea de barrio. Yo me quedé despierta, al rato corro la cortina y veo que pasa él (Silvio) corriendo, pero yo no sabía que era él en un principio. Los siete iban atrás de él”, inició su relato la vecina.

Añadió: “Después, cuando vuelven para acá, yo escucho un puff sobre el auto, yo pensé que querían abrir para sacar algo porque tengo las herramientas ahí. Y cuando veo que están todos arriba de uno solo y veo que le están pegando por la cabeza con un hierro entonces yo les hablo desde la ventana y les digo que lo dejen o llamaba a la Policía, porque no sabía qué decirles”.

Comentó además que una vez que los integrantes de la patota, se alejaron corriendo del lugar, Franco cayó al suelo muy grave.

“‘¿Vos estás bien?’ le grité desde la ventana y como no me respondía vengo hasta acá fuera y veo que estaba todo con sangre. Entonces llamo a la Policía. Ahí vino la esposa que no se quién le avisó y estuvimos acá con la familia. Como no venía la ambulancia ellos le cargaron en el auto y le llevaron, no respondía”, recordó la entrevistada quien lamentó la pérdida de su vecino a quien lo tenía como una persona muy tranquila y que no se metía en problemas.

Contó además que entre los agresores estaba un menor de edad que en un determinado momento fue el único que pidió a sus cómplices que dejaran de golpear a la víctima. Y añadió que el ataque se produjo cerca de las 5 cuando aún estaba muy oscuro.

“De que le estaban pegando feo, le estaban pegando feo. Yo vi que le pegaban con un hierro y otro tenía como una cachiporra, era casero, y con eso le estaban dando por la cabeza. Las puñaladas yo no vi”, graficó la mujer.

Vecino de San Lucas falleció a causa del puntazo que recibió en la costilla