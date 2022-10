Manejando alcoholizado chocó y mató a un amigo e hirió a otro, será juzgado por homicidio y lesiones culposas

sábado 01 de octubre de 2022 | 17:30hs.

Matías Luciano Zielinski (23) deberá rendir cuentas ante la justicia por haber provocado la muerte de Alberto Rubén Galeano (31) y dejado con secuelas permanentes a Juan Alejandro Báez (30), como consecuencia de haber manejado alcoholizado y excedido de velocidad un vehículo ajeno con el que chocó contra un colectivo urbano sobre la avenida Quaranta de Posadas.

El siniestro vial que conmocionó a la capital provincial y quedó registrado por una cámara de seguridad urbana sucedió en pleno mediodía del domingo 24 de febrero de 2019, a pocos metros del semáforo en la intersección con la avenida San Martín.

Zielinski manejaba haciendo zig zag entre los vehículos con 1.06 gramos de alcohol en sangre hasta que perdió el control del Toyota Corolla y fue a parar de costado contra la unidad de transporte de pasajeros que avanzaba en sentido contrario, es decir, hacia la estación de transferencia.

Permaneció detenido poco más de dos semanas hasta que recuperó la libertad después de cubrir una caución real de 200 mil pesos impuesta en aquel entonces por el titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, Marcelo Cardozo, quien en paralelo le impuso una prohibición de salida del país además del impedimento absoluto para conducir vehículos automotores.

Fue imputado por homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal, delitos por los que se sentará en el banquillo de los acusados el próximo jueves 6 de octubre. Llegará en libertad pero podría quedar detenido una penitenciaría si es declarado culpable.

El debate oral se realizará desde las 8.00 en la sala de audiencias del Palacio de Justicia, para lo cual se conformó un tribunal unipersonal ante el cual estará al frente la jueza Correccional y de Menores Uno, Marcela Leiva. Zielinski será defendido por el abogado Vicente Halfonso, en tanto que la acusación estará a cargo de la fiscal Correccional y de Menores Uno, María Laura Álvarez.

Fueron citados a declarar un total de 13 testigos, entre los que se encuentra el sobreviviente de la tragedia y quien iba sentado en el asiento del acompañante aquel fatídico mediodía, Juan Baez. Su declaración es considerada clave en razón de que servirá para apuntalar la acusación y además, si recuerda, podría detallar cómo fue la secuencia desde que Zielinski se apropió del auto y salió de la casa en la que estaban -hacia un negocio para comprar más bebidas alcohólicas- hasta el momento del choque.

También deberá comparecer el chofer del colectivo involucrado, un par de policías posadeños que trabajaron en la escena, peritos criminalísticos, familiares de ambas víctimas y personas con quienes Zielinski estuvo durante la madrugada y mañana del siniestro fatal.

"No pude hacer nada. Salió de golpe a una velocidad excesiva y lo agarré de lleno. Lastimosamente murió un chico, pero fue una maniobra desacertada del que manejaba el auto", había declarado el colectivero luego del choque y su relato coincidió con el de algunos testigos: "La fila de autos circulaba lenta y el coche, que ya había pasado a otros, se abrió para adelantarse, así, de una y como venía rápido no le dio para meterse otra vez. Fue fuertísimo, aunque los que viajaban adelante pudieron salir por sus propios medios".

Hay un video hecho con un teléfono celular por un ocasional testigo que muestra a Zielinski, sin remera y con manchas de sangre en parte de su cuerpo, tratando de explicar lo ocurrido a una policía. De fondo aparecen las piernas de su amigo fallecido.

El coche era de otro amigo

Poco después del siniestro fatal se presentó en la comisaría Decimoctava un joven de 27 años, propietario del Toyota Corolla, y manifestó que con un grupo de amigos fue al domicilio de un conocido en el barrio Terrazas, ya que tiene pileta en la vivienda y que allí Zielinski se llevó su vehículo.

El damnificado admitió conocer al protagonista de la tragedia, sin embargo dejó constancia de que llevó su auto sin su autorización. Por ese motivo también está citado a declarar en el debate oral y su aporte es considerado de relevancia.

"Nadie quería darle el auto a Matías. En un momento quiero cargar mi celular, voy a ver el auto afuera donde tenía un cargador y no estaba, entonces me dicen adentro de la casa que Matías se había llevado las llaves sin mi permiso. Sólo pensé que por favor no pase nada y al rato llaman al celular de Matías -que había dejado- para avisarnos lo que había pasado", explicó posteriormente el hombre aunque el porpio sobreviviente le había salido al cruce aseverando que éste había dado consentimiento por lo que indirectamente también lo responsabilizó por la muerte de Galeano.

"Obró de mala fe al decir que el que manejaba lo hurtó", manifestó en aquella oportunidad Juan Alejandro Baez, y explicó que "salió la idea de comprar más bebidas alcohólicas y, como estaba con una chica en la pileta, no quería salir y tampoco podía ir así, mojado. Tenía que ir uno con la ropa seca, entonces este pibe (por Zielinski) agarró las llaves, dijo: 'Nos vamos a comprar'; y subimos".

En la escena los uniformados incautaron 24.530 pesos que se hallaban en los bolsillos de Galeano. Además, secuestraron tres botellas de bebidas alcohólicas dentro del automóvil, lo que fue ponderado como evidencia en la causa.

Sobre el dinero en efectivo, la propia familia de Galeano explicó que era para pagar la cesárea de su pareja, que estaba a punto de dar a luz a su hija. El nacimiento se produjo al día siguiente de la muerte del papá.