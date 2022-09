El costo de la energía para las industrias subió un 12.000% en siete años

viernes 30 de septiembre de 2022 | 6:06hs.

La Argentina siempre va de un extremo al otro. De mantenerse subsidiada la energía por 17 años se pasó a la quita total, como ocurre con las tarifas que deben pagar las empresas y como sucederá también con los consumos domiciliarios a titulares de mayores ingresos, a quienes comenzaron a llegar las boletas de luz de parte de Emsa con la quita parcial de subsidio (ver Se emitieron...).

En cuanto a las industrias, plantean que los altos costos de luz achican el margen de ganancias y los hacen menos competitivos. Ello al detallar un informe realizado en el que se indica que en los últimos siete años, sumando diversos ítems, estiman casi 12.000 por ciento de subas de la energía eléctrica. El número hasta parece exagerado, pero es lo que pagan las industrias, según relevamiento realizado por la Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap).

Justamente varios empresarios de esa cámara, que representa más del 50% de la madera aserrada que produce Misiones, dan cuenta del impacto que representa el costo de la luz a las industrias asociadas.

Como se indicó, en siete años, el precio de la energía para industriales se incrementó en Misiones hasta 1.787,7% por ciento, según el valor de la potencia contratada, y si se incluye por horario utilizado efectivamente, ello se eleva en promedio a 11.863,4%. Para entender estos datos hay que tener en cuenta que la Argentina mantuvo congelada la tarifa de luz por 17 años. Se venía de un congelamiento tarifario de 2002 al 2015, luego llegó el tarifazo durante la gestión de Mauricio Macri en febrero 2016, al incrementarse de una sola vez, 433,6% en promedio la luz para los industriales dependiendo del horario de uso y 57,6% por potencia contratada. Al siguiente año, en 2017, se registró un promedio de 89% de suba de luz, según los horarios utilizados. En 2018, registraron un aumento del 49,4%. Y en 2021, con cuatro aumentos, el promedio de suba se ubicó en 156,3%.

Desde diciembre hasta mayo 2022 llevan registrado 75,6% de aumento, siempre teniendo en cuenta el incremento por potencia contratada y el valor de acuerdo al horario utilizado para mover la maquinaria.

En ese período de congelamiento, la energía era subsidiada y, por lo tanto, los precios resultaban sensiblemente bajo para consumidores en general y las industrias.

Algunos números

Un empresario mostró la boleta de luz que pagó este mes: 6 millones de pesos, “de los cuales energía pura debe ser unos 4 millones de pesos y el resto son impuestos, capitalización de energía”. Es lo que representa para un aserradero con 70 empleados. Pero la misma empresa de Eldorado, en julio de 2015, por similar producción había pagado 59.541,90 pesos. Otro empresario de gran producción paga a la fecha alrededor de 14 millones de pesos solamente en luz.

Indicaron que el precio de la energía termina por encarecer el producto. Para llegar a estos valores, dan cuenta de que no es sólo el costo de la luz, sino lo que se paga en impuestos y varios ítems.

Por caso, se debe abonar el 27% del IVA de la luz, que luego puede recuperarse. No ocurre lo mismo con el pago del Fondo Nacional de Energía del 3% para los usuarios de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (Ceel) hasta el Fondo de Santa Cruz, que se trata de la Ley 23.681, sancionada en junio de 1989, destinada a cubrir los costos de la obra de interconexión de Santa Cruz con el Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) con los fondos recaudados por ese recargo.

El gobierno de Macri había dejado sin efecto por decreto esa ley, que establecía un recargo del 6 por mil (0,6 por ciento) en las facturas de energía eléctrica en todo el país, destinado a financiar a los habitantes de la provincia de Santa Cruz. Pero nuevamente el gobierno de Fernández la puso en vigencia. De hecho, hace quince días se conoció que la Secretaría de Energía que conduce Flavia Royón se comprometió a hacer aportes no reintegrables como asistencia financiera para la ejecución de esa obra.

La estructura de costo

Con el costo de la luz y los recargos señalados, “la estructura de costos pasó del 3% a ser el 15%. Ello reconociendo que hasta el 2016 el costo era mínimo”, sostuvo un empresario. “Mi estructura de costo también era del 3% y ahora supera 13%”, indicó Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima).

Destacó que de todos los ítems, “el 21% del IVA es recuperable. Hay quienes no pagan IVA porque tienen mucho saldo a favor por las exportaciones. A los que no exportan mucho o no exportan, el IVA se lo toma como crédito fiscal”.

Añadió que “el incremento del 12.000% registrado es teniendo en cuenta Ingresos Brutos, IVA, el Fondo de Santa Cruz, entre otros”.

Se añaden dos ítems, Ley Nacional 25957 y Capitalización según acta número 82, que se había implementado contemplando el congelamiento tarifario, aunque nunca fue retirado.

Para entender diferencias

Las empresas contratan el servicio de línea de media tensión y por lo tanto, se diferencia del consumo domiciliario expresado en kilovatios (kWh) ya que utilizan los kilovoltiamperios (kVA).

Si bien ambas son unidades de medición eléctricas, el kilovatio es una unidad que se encarga de medir la potencia eléctrica, se la conoce como potencia activa o real, porque es lo que efectivamente se utiliza, por ejemplo, en los aires acondicionados o estufas.

En cambio, el kVa si bien también permite medir la potencia eléctrica, se enfoca en la potencia aparente, es decir, lo que se estima usar. En este caso, se presta atención a la cantidad total de potencia que consume un sistema. Justamente, su denominación viene de ahí, ya que no se utiliza toda para realizar un trabajo y de allí el término de potencia contratada; es la cantidad de energía comprada para un consumo aparente.



Se emitieron las boletas de luz sin subsidios

Energía de Misiones (Emsa) comenzó a repartir las boletas de consumo de energía eléctrica correspondiente a este mes. Allí se comenzará a conocer el impacto que implicará a todos los usuarios el nuevo cuadro tarifario y sobre todo a quienes les tocará la quita de subsidios dispuesto por la Nación. Como se sabe, se estableció un consumo tope con subsidio de 550 kilovatios para provincias sin gas natural, como sucede con Misiones. A su vez, se dividen en tres categorías de consumo en general. El aumento que recibirán los usuarios del nivel de más ingresos corresponde a la primera de las tres quitas graduales de subsidios que se harán hasta enero del año próximo, cuando comenzarán a pagar la tarifa completa de electricidad, es decir sin ningún aporte estatal.

