En Mercado Libre venden los anteojos de Barreda por 25 millones de pesos

jueves 29 de septiembre de 2022 | 9:22hs.

Ricardo Barreda se sacó sus lentes icónicos, de marco negro y vidrio con aumento, y se los regaló a una amiga que iba a visitarlo a la pensión de José C. Paz, donde pasó sus último días el cuádruple femicida que el 15 de noviembre de mató a escopetazos a su esposa Gladys McDonald, a su suegra Elena Arreche y a sus hijas Adriana y Cecilia.

-Querida, tomá. Son tuyos.

-Qué lindo recuerdo -dijo ella.

Barreda la miró fijo y le dejó en claro algo:

-Te los regalo porque cuando me muera vas a poder venderlos y va a salir guita. Es un regalo. Acá están todos locos. Llegaron a vender remeras y tazas con mi nombre.

La mujer se los quedó. Barreda murió el 25 de mayo de 2020, a los 83 años, en un geriátrico de José C. Paz y esta semana ella tomó la decisión.

“Pensé en quedármelos de recuerdo. El pagó lo que hizo, pero con nosotros fue muy bueno. Hasta le festejábamos los cumpleaños. Pero estoy necesitada de plata. Ni idea cuánto pueden costar esos lentes y quién los compraría. Pero aunque me den diez mil pesos sería genial”, dijo la amiga de Barreda, que pidió reserva de identidad.

En los Estados Unidos es algo común: se venden por la web objetos de asesinos famosos. Desde cartas, ropa, dibujos. Lo insólito es que llegó a ponerse en venta una galleta mordisqueada por Charles Manson.

Barreda le regaló dos camisas y un pantalón a una amiga para que los vendiera.

El marketing alrededor del caso Barreda llegó a ser amplio: desde remeras hasta tazas, gorros y calcos. Pero el abanderado de esa movida era un hombre anónimo que creó la web maestrobarre-da.com. Allí publicó un alegato a favor del odontólogo, honraba al asesino como si fuera un santo y vendía pins y escudos con la imagen de Barreda.

En uno de los diez encuentros que el autor de esta nota tuvo con Barreda, en 2012, le preguntó:

–¿Qué opina de las canciones que se hicieron en su homenaje?

–Las escuché a todas. Agradezco el apoyo, pero lo mío no es para ser un ídolo o para celebrarlo.

–¿Sabía que se venden tazas, remeras y pines con su imagen?

–No, no sabía. ¿Y a cuánto las venden?

–A cincuenta pesos. (hoy se venderían a 500)

–Mirá vos. ¿Y qué dicen las remeras?

–Muchas cosas. Aguante Barreda. Barreda libre. Ricky ídolo. Hay otra palabra que a usted no le van a gustar.

–¿Cuál? Debe ser asesino. ¿Le pusieron asesino, no?

–No, es otra palabra, quizá para usted sea peor. Conchita.

Barreda bajó la mirada.

También se mostró sorprendido por su escandalosa fama:

–No sé por qué hay personas que me admiran. El otro día estaba haciendo un recuento de toda la gente que me ha saludado y puedo decir que solamente de tres personas (dos mujeres y un hombre) escuché comentarios desfavorables. Un 3 por ciento de insultos es un buen porcentaje. Algunos me felicitan y no es una cosa para que me feliciten. Es fuera de lugar. Yo les digo que desgraciadamente no inventé o no descubrí ninguna vacuna contra las caries. Me saludan, me piden autógrafos, se sacan fotos conmigo. Todo eso hace que me sienta muy mortificado.