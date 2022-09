Diez grupos armados ya declararon un cese del fuego

jueves 29 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

Diez organizaciones armadas de Colombia, entre ellas el Clan del Golfo y los grupos disidentes de las Farc, iniciaron un alto el fuego en todo el país, como parte de la iniciativa gubernamental de “paz total”, que busca terminar con el accionar armado de grupos ilegales.

El anuncio del cese del fuego lo hizo el comisionado de paz de Colombia, Danilo Rueda, quien explicó que entre las organizaciones están las que se definen como grupos políticos, las bandas de narcotraficantes y algunas estructuras de paramilitares.

“Se han sumado ya varios grupos: el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, están las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), están varias oficinas de ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta”, afirmó Rueda a Caracol Radio.

“Cada grupo con su propia identidad y naturaleza y motivación está expresando su disposición de hacer parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido: no matar, no desaparecer y no torturar”, expresó el funcionario.

Además, Rueda reveló que se analiza la posibilidad de que el cese al fuego sea bilateral, pero que es una decisión que debe analizar con Petro y con el ministro de Defensa.

Aunque no dio detalles de cómo avanza la exploración con los distintos grupos armados, aseguró que la oficina de paz está “explorando mecanismos jurídicos para permitir el tránsito de grupos armados al Estado de derecho”, reportó el sitio del diario El Espectador.

En cuanto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida como tal por el Estado, el comisionado para la Paz indicó que se están aplicando los protocolos correspondientes y una vez termine esa fase, será el presidente Petro quien elegirá a los representantes que se sienten en la mesa de diálogo.