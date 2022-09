La misionera Tiziana, nueva reina nacional

domingo 25 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

Tiziana Vignolles, de Concepción de la Sierra, es la nueva Representante Nacional de los Estudiantes. La joven misionera resultó electa reina de los estudiantes del país en el marco de la 71ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con sede en San Salvador de Jujuy.

La ceremonia de elección de la soberana tuvo lugar la noche del viernes en el estadio del Club Gimnasia y Esgrima de la capital jujeña, mientras que la decisión del jurado y coronación de las nuevas representantes se extendió hasta la madrugada de ayer.

“Esto es un sueño, no me alcanzan las palabras, estoy súper agradecida. Sólo quiero decirles gracias. Me sentí como en casa, súper querida, la gente un amor”, expresó Tiziana al recibir la corona.

De esta manera, la provincia de Misiones vuelve a tener Representante Nacional después de once años, luego de que en 2011 resultara electa como Reina Nacional de los Estudiantes Ailén Sciutto.

Tiziana cursa el quinto año de la Escuela Normal N° 7 de Concepción de la Sierra y sueña con ser abogada, carrera que prevé cursar en Posadas.

El pasado lunes viajó a la capital jujeña para representar a los estudiantes misioneros en el certamen nacional.

La joven misionera destacó la experiencia de haber sido parte de la fiesta nacional en Jujuy y resaltó el cariño y amabilidad de la gente y el trabajo de los estudiantes jujeños en la confección de carrozas únicas.

“Fue una gran sorpresa y saber que después de once años Misiones tiene la corona me llena de orgullo. Voy a representar de la mejor manera a los estudiantes misioneros y también a los de todo el país. Me dijeron que voy a visitar muchas fiestas así que es un desafío”, contó la joven.

Por otra parte, explicó que se sintió acompañada durante todo el proceso de la elección por su familia y por sus compañeros. “Vino un grupo de estudiantes de Concepción de la Sierra a acompañarme, aparte de mi familia, y sé que los chicos de Jupes y los estudiantes me estuvieron alentando desde Misiones. Estoy muy agradecida a mi municipio y a mi provincia”.

Además de Tiziana, flamante reina nacional, fueron distinguidas Carla Otar de San Juan y Valentina Burgos de Santa Fe como primera y segunda representante respectivamente. Mientras, Luisina Bringas de San Luis y Ana Clara Schneider de Entre Ríos son las damas de honor.