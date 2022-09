Según Came, las ventas minoristas bajaron 2,1%

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), durante agosto las ventas minoristas descendieron 2,1% frente al mismo mes del año pasado.



En el detalle, de los seis rubros analizados, tres registraron caídas en las ventas frente a agosto del 2021. Puntualmente, las categorías más afectadas fueron textil e indumentaria (-15,9%), marroquinería (-5,1%) y bazar, decoración, textiles del hogar y muebles (-2,2%). En tanto, ferretería y materiales para la construcción, farmacia y alimentos y bebidas repuntaron las ventas de un año al otro el 0,4%, 2,9% y 2,8%, respectivamente.



“Los comercios trabajaron con mayor certidumbre, con precios relativamente más estables, pero con un consumidor medido al momento de realizar compras.La observación general es que se sintió la falta de dinero en la calle para sostener ventas, especialmente en el rubro indumentaria”, indicaron desde Came sobre el desempeño de la actividad en los principales núcleos urbanos del país durante agosto.



Pese a la merma en la actividad registrada, hubo un crecimiento del 1,4% en el caudal de ventas comparados con julio.



En tanto, en el acumulado porcentual desde que arrancó el 2022, la actividad de los comercios del sector minorista registró un crecimiento del 1% comparado con el período enero-agosto del año pasado.



Por rubros

Desde Came brindaron detalles del compartamiento de los seis sectores minoristas relevados en agosto. “La percepción general fue que las ventas estuvieron firmes en las primeras dos semanas del mes y aflojaron en las dos restantes”, señalaron sobre las ventas de alimentos y bebidas.



Sobre el rubro indumentaria, se explicó: “Las ventas bajaron 15,9% anual en agosto y 3,7% en la comparación mensual. Fue el rubro de mayor retracción y es el cuarto mes consecutivo en que las ventas caen. Los comercios consultados explicaron que el dólar les marca mucho la tendencia, y por eso vienen atravesando meses malos. La indumentaria es muy elástica al poder adquisitivo, y el menor poder de compra del ingreso familiar conjugado con precios que llegan a duplicar a los del año pasado, están alejando a los compradores”.



Sobre la categoría ferretería, se destacó el crecimiento interanual en las ventas aunque desde Came se enfatizó en que “la mayoría de los comercios relevados continuaron con problemas para conseguir mercadería. Faltaron hierros, tornillos, bulones, herramientas, herrajes, cables, y destacaron los cambios semanales que envían sus proveedores en las listas de precios”.