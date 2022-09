Intento de Magnicidio: Cristina Fernández y Raúl Alfonsín salvados por la suerte de un arma que no se dispara

viernes 02 de septiembre de 2022 | 7:43hs.

Raul Alfonsín y Cristina Fernández juntos en un acto en el Senado, cuando se le realizó un homenaje al ex presidente ya fallecido. / Foto: Archivo

Raul Alfonsín y Cristina Fernández juntos en un acto en el Senado, cuando se le realizó un homenaje al ex presidente ya fallecido. / Foto: Archivo

Pasadas las 21 de este jueves, la puerta de entrada al edificio de Juncal y Uruguay, en el porteño barrio de Recoleta se vio conmocionada cuando un hombre de 35 años apunto directamente a la cara de Cristina Fernández y gatilló una Bersa 380 calibre 22. El disparo no se produjo. La Vicepresidenta salvó su vida de milagro en el primer atentado que sufre contra su persona. El 21 de febrero de 1991, en la localidad bonaerense de San Nicolás, Raúl Alfonsín daba un discurso cuando un estallido tapó su voz. Era la explosión de disparo cuyo plomo no salió por quedar trabado en el arma. Era el tercer intento de asesinato que sufría el presidente desde la vuelta a la democracia.

A Cristina Fernández anoche y a Raúl Alfonsín en 1991 los salvó la suerte. Porque ni las fuerzas de seguridad que los custodiaban en ese momento ni los servicios de inteligencia pudieron prever la situación y evitar que se intentara atentar contra sus vidas.

Intento de Magnicidio en Recoleta

Fernando Andrés Sabag Montiel gatilló un arma que no llegó a disparar a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y fue detenido anoche tras la intervención de los custodios de la funcionaria, mientras la pistola utilizada en el ataque fue hallada a metros del lugar y retenida para pericias. Se trata de una Bersa 380 calibre 22, algo antigua, que por fallas de funcionamiento no disparó el proyectil.

El intento de magnicidio quedó captado en imágenes tomadas por la Televisión Pública y por al menos un video capturado con un teléfono celular en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, mientras el agresor fue detenido por la Policía Federal.

A esta hora, desde la Policía Federal, que se ocupa de la seguridad de la Vicepresidenta, no se dieron explicaciones sobre el hecho. Está claro que desde hace semanas la seguridad de la zona es un punto de discusión entre la Ciudad de Buenos Aires y el entorno de la presidente debido a que la Policía de la Ciudad intentó vallar la zona para evitar aglomeraciones y manifestaciones frente al edificio. Vallas que a esta altura podríamos decir que hubieran evitado el difícil momento. Pero es contra fáctico, la verdad es que nadie se esperaba que pudiera suceder algo así.

Sobre la seguridad personal de la Vicepresidente se puede decir que le corresponde a la Policía Federal, y que teniendo en cuenta la forma de moverse de Cristina Fernández en los últimos días se trata de una tarea titánica. La Vicepresidenta buscaba el contacto con la gente, seguramente confiada de que quienes se agolpaban frente a su edificio eran en su mayoría militantes de La Campora o de organizaciones sociales afines, además de otros simpatizantes de su espacio.

No obstante ello, en los últimos días hubo algunos incidentes que debieron haber llamado la atención de la seguridad. No fueron intentos de ataque directo a su persona, pero si enfrentamientos entre sus simpatizantes y personas que pasaban por allí o se aceraron al lugar para insultarla a ella o a sus militantes. El clima se había caldeado.

Fernando Andrés Sabag Montiel es detenido por la Policía Federal tras el ataque.

Intento de Magnicidio en San Nicolás

El 23 de febrero de 1991, el ex presidente argentino Raúl Alfonsín también salvó su vida gracias a que el revólver calibre 32 largo que disparó el ex gendarme Ismael Abdala, de 29 años, no disparó el plomo.

Ese día Alfonsín hablaba ante unas 5.000 personas en un acto en la localidad bonaerense de San Nicolás, Abdala se acercó al palco y apretó el gatillo varias veces. Pero el mecanismo del arma se atascó y no logró disparar ninguna bala. Un hombre de unos 70 años, Vicente Massisi, se echó encima de Abdala y le arrebató el arma. Y otros militantes radicales lo retuvieron y golpearon hasta que los encargados de la seguridad del acto lo entregaron a la policía. No fue el operativo de seguridad ni el servicio de inteligencia, fue la suerte.

Este era el tercer intento de asesinato contra Alfonsín. El primero de ellos había sido frustrado el 19 de mayo de 1986, en el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba. A las 10.30, poco antes de la llegada del presidente, dos policías descubrieron un cable negro que asomaba de una alcantarilla, a pocos metros de donde Alfonsín dispararía un cañón como parte de la ceremonia. El cable llevaba a una bala de mortero calibre 120 mm, semienterrada, con 2,5 kilos de dinamita adosados a dos panes de trotyl de 450 gramos cada uno. El artefacto fue desactivado.

El segundo se había registrado a principios de octubre de 1989, cuando Alfonsín ya le había traspasado la banda presidencial a Carlos Menem. Una bomba de gran poder estalló en el edificio de Ayacucho al 100 en el que vivía provisoriamente y destruyó varios ambientes. La suerte lo salvó porque en la casa no había nadie.

Ismael Abdala, el joven de 29 años, ex gendarme, que intentó matar a Alfonsín.

Noticias Relacionadas

Intentaron asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández frente a su casa



Intento de Magnicidio: Una Bersa 380 de más de 40 años que estaba cargada

¿Quién es el que intentó asesinar a Cristina?

Alberto Fernández: "Convoco a todos los argentinos a rechazar cualquier forma de violencia"

Ferido Nacional: Todo el país sin clases y sin atención en dependencias públicas por el intento de magnicidio

Cómo funcionan los servicios en este feriado decretado por el intento de magnicidio

Intento de Magnicidio: Cristina Fernández y Raúl Alfonsín salvados por la suerte de un arma que no se dispara

Herrera Ahuad y Carlos Rovira se solidarizaron con Cristina Fernández tras el intento de asesinato

Los senadores del oficialismo y la oposición hicieron una declaración conjunta en repudio al atentado contra la Vicepresidenta

Tras el ataque a Cristina, se reúne el Gabinete en Casa de Gobierno