Alberto Fernández: "Convoco a todos los argentinos a rechazar cualquier forma de violencia"

jueves 01 de septiembre de 2022 | 23:59hs.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló en cadena nacional sobre la media noche, y convocó a los argenitnos a rechazar la violencia y los discursos del odio. Además decretó Feriado Nacional para este viernes.

"Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado la democracia", afirmó el Mandatario en un discurso corto pero contundente, en el que llamó a la paz y pidió terminar con "el discurso de odio". Además afirmó que a su entende "el orden democrático se ha roto por el discurso del odio".

Puntualmente sobre el ataque a la Vicepresidenta indicó que “Cristina Kirchner sigue con vida porque por alguna razón el arma no se disparó”. Y agegó que “este atentado merece el más enérgico repudio de todos los hombres y mujeres de la república. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio de distintos espacios políticos, judiciales y mediáticos".

También afirmó que la “la paz social ha sido alterada” y llamó a “desterrar la violencia del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad”. “Me he comunicado con la jueza que investiga lo ocurrido y le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido”, sostuvo Alberto Fernández.