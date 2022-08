Chicos que no fueron adoptados reciben apoyo económico

miércoles 31 de agosto de 2022 | 6:04hs.

En un último informe de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones, en julio pasado, se recorrieron 24 instituciones de larga estadía para niños, niñas y adolescentes donde se relevó la presencia de 315 niños que se encuentran institucionalizados por diferentes cuestiones.

Muchos de estos chicos están en condiciones de ser adoptados pero llegan a la adultez sin encontrar una familia que los acoja. En ese marco, desde el año pasado funciona en la provincia el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE) que da apoyo económico y afectivo a estos chicos en transición hacia la adultez. En Misiones son 38 los que lo integran de los cuales 25 -que ya egresaron de los hogares- perciben un fondo mensual para solventar sus gastos y los otros trece que están en proceso de egresar se encuentran en el proceso de inscripción al PAE. En todo ese camino lo acompaña un referente afectivo que elige el chico.

Tamara Acosta, coordinadora en Misiones del PAE, un programa que es nacional y en la provincia lo administra el Ministerio de Desarrollo Social, contó cómo se da ese proceso de inserción.

“Son jóvenes que no cuentan con alternativa familiar, o se agotaron todas esas instancias, y llegan a los 18 años y tienen que pensar en su progreso, en su proyecto de autonomía para salir de esas instituciones”, señaló en diálogo con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7

“Al día de hoy tenemos 38 jóvenes inscriptos, le informamos que es voluntario, ellos deciden si son parte o no de este programa y cuándo quieren darse de baja”, indicó Acosta que resaltó que más de la mitad de los inscriptos son varones.

El programa se enmarca dentro de la Ley 27.364 y consta de dos etapas: la primera abarca desde los 13 años hasta antes de su egreso, y la segunda que es cuando empiezan a cobrar la ayuda a través de una tarjeta de débito.

La mayoría de edad

A partir de que egresan a los 18 años y hasta los 21 perciben mensualmente una asignación que corresponde al 80% de un salario mínimo vital y móvil, casi 41 mil pesos desde septiembre próximo. Los jóvenes mayores de 21 años que estudian pueden continuar en el programa hasta los 25 años.

“Ellos cuentan con un referente que es una persona que los acompaña y para eso hacen una capacitación para ver si cumplen con una serie de requisitos. Acompañan a los chicos en la etapa 1, cuando todavía están dentro del hogar pero empiezan con esta construcción y en la etapa 2 cuando ya cumplen los 18 años”, explicó sobre el rol de los referentes.

Y siguió: “También lo acompaña en la búsqueda de alquileres, qué zona está más cerca de los lugares de estudio, a qué universidad van a ir, si quieren trabajar, construir el proyecto de autonomía. Y otra cosa muy importante es que el referente le enseña a los chicos a usar el cajero automático, cómo administrarse en este proceso de vida adulta”.

Tanto el chico que egresó como quien lo acompaña deben cumplir requisitos para estar dentro del programa, para los primeros es pedido fundamental que estudien, lo cual deben acreditarlo con certificaciones de la universidad o institución donde cursan. A quienes van a llevar la figura de referentes se les exigen ser mayor de 21 años, no tener antecedentes penales, tener la secundaria completa y contar con experiencia en el trato con jóvenes.

“El referente no tiene responsabilidad legal por lo que el chico haga o deje de hacer, es un referente afectivo que lo acompaña en el proceso de vida adulta. En el caso de que haya una persona que no cumpla con los requisitos no se lo borra, solamente que el chico va a tener dos referentes, uno por el PAE y otro afectivo que lo acompañó siempre, porque es significativo para él en la construcción de la relación”, dijo al respecto Acosta.

Si bien el programa inicia con chicos desde los 13 años, esto no significa que en el tiempo que les falta para llegar a la adultez no puedan ser adoptados.

“Pero tenemos que ir trabajando con todas las alternativas posibles y esta es una pensando en su egreso. Ellos conocen su realidad y están conscientes de la realidad en la que se encuentran respecto a otros chicos. Pero la adopción no es imposible. Por eso la voz de ellos siempre es tenida en cuenta y no se les impone que formen parte del programa, es voluntario”, precisó.

Para los adultos mayores de 21 años que buscan recibir información para ser referentes afectivos de un chico por egresar puede asesorarse comunicándose al correo electrónico paemisiones@gmail.com o en la oficina de Coordinación y Fortalecimiento Institucional, que funciona en la planta baja del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.



En cifras

