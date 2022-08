River ganó el clásico con un gol en el descuento

lunes 08 de agosto de 2022 | 6:05hs.

River volvió a sonreír en Avellaneda: luego de la caída ante Sarmiento en el Monumental, le ganó 1-0 a Independiente por la fecha 12 de la Liga Profesional.

Matías Suárez convirtió el único tanto del encuentro ya en tiempo de descuento para el equipo que más buscó, en el contexto de un cotejo equilibrado. El Rojo comenzó con un traspié el inicio de la tercera etapa de Julio César Falcioni en el club

Los primeros minutos fueron del Millonario, dueño de la posesión, con buen primer pase de Enzo Pérez y desequilibrio a partir de Pablo Solari.

El plan del dueño de casa fue recuperar la pelota y pasar a fase de ataque con cuatro o cinco hombres. Lo logró por momentos, pero se encontró con un Armani bien parado. En esa tónica, los dos equipos estuvieron cerca de convertir con sus propuestas.

Promediando la primera mitad, la Banda sufrió una baja sensible: salió lesionado Enzo Pérez e ingresó Bruno Zuculini.

La visita tuvo una clara en el inicio del complemento, con el centro de Beltrán que Solari no pudo conectar y derivó en Barco, cuyo lanzamiento rebotó en un defensor.

Pero la sensación reinante era que el Diablo estaba mejor, más vivaz para sus transiciones veloces. De hecho, Batallini, con un envío-remate, forzó la volada providencial de Armani.

Gallardo decidió mover el banco para encontrar soluciones. Con De La Cruz y Borja, mejoró. Y llegó la gran polémica de la jornada. El colombiano apeló al roce físico para imponerse ante Barreto en un centro desde la derecha. Y el zaguero, con el balón en juego, no se la bancó: le aplicó un golpe en el rostro. Rapallini no lo advirtió, pero el VAR lo llamó a revisar. El árbitro, que representará a Argentina en el Mundial de Qatar, consideró que era un forcejeo del juego y no sancionó la pena máxima.

Aún con dificultades, ansiedad o falta de claridad, por momentos apelando en exceso a una individualidad, River fue el que más buscó. Y halló lo que buscaba a los 46’, tras un remate fallido de Zuculini, Suárez interceptó y definió para firmar el 1-0.

El Millonario se acercó a siete puntos del líder Atlético Tucumán, mientras que Independiente mostró algunos rasgos que pueden servirle como base a la nueva era de Falcioni.