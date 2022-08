Marchas a favor del salario básico universal

lunes 08 de agosto de 2022 | 6:02hs.

Bajo el lema “Pan, paz, tierra, techo y trabajo”, una larga columna con banderas de la Utep, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras, se concentraron en Buenos Aires. A media mañana iniciaron una movilización hacia el centro porteño generando importantes trastornos en el tránsito.

Dina Sánchez, la secretaria adjunta de la Utep, fue una de las dirigentes que expresó su disconformidad con las medidas del gobierno en los últimos días.

“Sólo escuchamos medidas y respuestas para los mercados, para las petroleras, para los que se la vienen llevando en pala hace muchísimo tiempo. No pedimos mucho, pedimos políticas para fortalecer la economía popular y un salario básico universal para terminar con la indigencia, para quienes no tienen nada. Si no les gusta el nombre, pónganle otro, pero no le den la espalda a millones de personas que hoy realmente la están pasando mal. Las cuentas deben cerrar con la gente adentro”, sentenció.