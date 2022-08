Envasadora necesita importar insumos para producir

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Una empresa misionera envasadora de productos para exportar, pidió intervención al gobierno de la provincia para que Nación libere la posibilidad de acceder a la importación de insumos requeridos para seguir produciendo. La inquietud fue trasladada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad al jefe de Gabinete Juan Manzur y al ministro de Economía Sergio Massa.



Afligido por la situación, el socio gerente de la firma “Sudamérica Embalajes SRL” Julio Sadaniowski, planteó en una nota elevada al ministro de Industria Nicolás Trevisan los problemas que acarrea la falta de materia prima para seguir produciendo. “La verdad es que estamos a punto de tener que decidir la desvinculación de un equipo de trabajo que lo construimos durante 30 años, porque no estamos logrando comprar las materias primas que necesitamos para nuestro proceso productivo. Tenemos 20 días para solucionar”, indicó. “Después de ese plazo tenemos el quiebre de stock, lo que generaría no poder cumplir con los pedidos de nuestros clientes, lo que llevaría a la amarga decisión de desvincular a personas que forman el equipo de trabajo porque se habría roto el ciclo, de comprar, producir y vender”.



Destacó que desde la empresa ubicada en Leandro N. Alem se genera empleo directo a más de 150 familias en tres empresas y una cantidad similar de puestos indirectos.



El gerente recuerda que producen “embalajes y envases para las industrias alimenticias, infusiones, papeleras y construcción, con nuestros productos se envasan yerba mate y te para la exportación, aportando divisas al país por más de 150.000.000 de dólares”. Añade que también hacen embalajes para muebles que se comercializan en el país, materias para envases para diferentes productos alimenticios, materiales para fabricación de aislantes, colchones, entre otros productos”.



Planteó que de no resolverse el tema de acceso de insumos “en 20/30 días estaremos parando líneas. Como medida tuvimos que anticipar vacaciones por falta de materias primas”. Ello además de recordar que este año, “incrementamos nuestro personal en casi un 20% con el objetivo de capacitarlos y aumentar nuestra producción”.



Orígenes

Recordó que las materias primas que utilizan son 50% de origen nacional y el restante de importaciones”. Esto último porque no existen industrias nacionales que produzcan los materiales necesarios en calidad ni cantidad.



“A principio de año nos autorizaron a importar bienes de capital de 1.500.000 dólares; hicimos el anticipo exigido por los fabricantes y hoy las maquinas se encuentran disponibles para el retiro y no lo pueden liberar porque el Banco Central no nos libera el pago restante, la condición era pago anticipado100% y una cifra similar para materias primas, a los fines de mantener nuestros clientes y atender el crecimiento en 1.450.000 dólares en bienes con licencias automática (LA) y 450.000 dólares licencias no automáticas (LNA)”.



Plantea la empresa que “con las nuevas medidas implementadas, como el Banco Central, los giros anticipados que realizamos para importar los bienes de capital que se deben fabricar y cancelar antes de su embarque no nos permiten hacerlo. Tenemos anticipadas dos líneas de producción que generarán 12 empleos nuevos, este año generamos hasta la fecha 5 puestos".



Plantea que “la restricción de girar con pago anticipado, ningún proveedor (local o extranjero) nos puede financiar a 180 días materias primas, ni tampoco podemos hacerlo en vista de que el tipo de cambio futuro es una incógnita, ya que de adoptar ese camino deberíamos ir a la compra de dólares a valor a valor 300 dólares que no lo podemos trasladar al precio”.



Explican que hasta fin de año necesitan importar: papeles kraft blancos, marrones kraft y extensibles; films de poliéster; tejido tubular de polipropileno; más línea productiva complementaria para madera tecnológica y maquina laminadora.

Con inversiones ya realizadas

Julio Sadaniowski recordó la decisión de invertir “apostando a la inversión para generar empleo, tomé crédito para inversiones en infraestructura y bienes de capital, desarrollo de nuevos productos que brinden soluciones a los exportadores de yerba mate y té de la región productora, además proyectos para reducir impactos ambientales creando el producto innovador madera tecnológica con el objetivo de construir viviendas eco sustentables, decks eco bakita y crear más empleos”.