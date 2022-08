Enorme acto de generosidad: les regalaron un auto

viernes 05 de agosto de 2022 | 6:08hs.

En las redes sociales abunda toda clase de contenidos, muchos de ellos sin importancia y efímeros. Pero ayer una historia se viralizó en Facebook y puso alegre a un sinfín de personas que no se conocen entre sí.

Las protagonistas son Tania Montenegro (28) y su hija Valentina (4), que tiene una discapacidad motriz y para poder movilizarse utiliza un andador por lo que para llevarla al jardín de infantes, su madre tenía que hacer malabares para trasladarla a ella y su andador en una moto, con los riesgos que eso presentaba.

Pero hace una semana en ese trayecto del jardín a su casa (en Posadas) se cruzaron con una pareja de extraños que les hizo un regalo: nada menos que un auto para mejorar su calidad de vida. Un ofrecimiento inmenso, inesperado en estos tiempos de incertidumbre económica, parece mentira.

Para llevarla al jardín, Tania tenía que cargar a la nena junto con el andador en la moto. Fotos: Sebastián Veloso

“Todavía no puedo creer, la verdad que fue una felicidad inmensa, algo muy difícil de procesar, así estamos todavía con mi familia. Mi hija es una nena que es un milagro, ella nació prematura con seis meses y debido al tiempo en neonatología y la falta de oxígeno, quedó con una discapacidad motriz, le cuesta caminar. Gracias a terapia logró pararse, pero con ayuda del andador ortopédico”, contó Tania en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

El gran gesto salió del corazón de Melina Genovese y Facundo Jantzon (uno de los dueños del bar Beerlin), que se conmovieron con la imagen y no pudieron quedarse con los brazos cruzados.

“La verdad es que se siente hermoso poder ayudar a alguien que realmente lo necesita, de esta manera Dios o el destino puso a esta nena ante nuestros ojos ese día”, dijeron.

Valentina está feliz de que la familia pueda salir junta a todas partes.

“La estaba llevando al jardín y gracias a Dios me crucé con esta gente, no puedo explicar qué fue. Yo salí del jardín porque mi nena no se quiso quedar, la subí a la moto, hice dos cuadras y escuché la voz de una señora que me dice si me podía hacer una consulta, frené la moto y me pide que estacione”, detalló.

La mujer explicó que la pareja se paró a su lado y Facundo le dijo que le cambiaba su auto por la moto. “Yo le dije que nosotros no teníamos plata para cambiar y me dijo que no me estaba pidiendo plata, que querían darme el auto para poder moverme con mi nena. Le digo que no y me vuelven a decir que sí, que me vieron con ella y que querían verme cómoda, por lo que terminamos intercambiando los números y me dijo que lo piense”, relató.

Según contó, cuando llegó a su casa, le contó a su marido lo sucedido y los dos seguían sin poder creerlo. “Nosotros estábamos desconfiados porque esas cosas no suelen pasar. Le escribo a Facundo y le explico que éramos humildes, que lo único que teníamos era esa moto y me dijo que lo que querían hacer era una obra de bien y lo hicimos todo legal, con todos los papeles”, señaló emocionada.

De esa manera, el jueves firmaron los papeles y le entregaron la llave. “No lo voy a creer porque yo siempre ando con la nena alzada y el andador de un lado, el bolso del otro lado y la verdad que Dios vio mi necesidad, que necesitábamos. Por fin podemos salir todos juntos”, agradeció

La familia se compone de cuatro integrantes, ya que la pareja tiene también a Lara, de 8 años. Actualmente viven en casa de la suegra de Tania, para no tener que trasladarse en colectivo desde Candelaria y poder acompañar a su hija en el día a día.

“Este año Valentina empezó el jardín. Me vine a vivir acá para poder seguir bien con la facultad y poder acompañar a mi hija, que está muy emocionada, ya no se quería bajar del auto, quería salir a todos lados, está contentísima”, señaló la madre y estudiante de enfermería.

Finalmente agradeció: “Esta pareja me cambió la vida y tampoco me va a alcanzar la vida para devolverles lo que hicieron por nosotras, porque no es sólo un auto, sino una posibilidad y sacarnos el peso de andar con ella. Nunca va a alcanzar la vida para poder pagar lo que hacen por tu hijo, no tiene precio”.

La publicación que hizo Tania en su cuenta de Facebook agradeciendo el gesto de Facundo y Melina tuvo más de 1.500 likes, fue compartido por 1.300 usuarios y recibió un montón de comentarios de personas que se pusieron felices por lo que les estaba pasando.