Meses internado tras sufrir un siniestro vial

martes 02 de agosto de 2022 | 6:05hs.

“Él se encuentra devastado físicamente y mentalmente. Tendrá que hacer tratamiento ambulatorio lo que para él y para todos nosotros significa un dolor inmenso”.

De esta manera, con un nudo en la garganta y sobre todo con mucha impotencia por el estado de salud de su hermano, Tatiana Rojas intentó resumir en pocas palabras a este matutino el calvario que padece junto a su familia desde el pasado 19 de mayo.

Desde aquel día, sigue atentamente la recuperación de Gonzalo (22), quien resultó con graves lesiones al colisionar su motocicleta contra un Peugeot 208 que, según las investigaciones preliminares, giró a la izquierda en la avenida Uruguay de la capital provincial, maniobra prohibida en dicha arteria y que le valió al joven 22 días de terapia intensiva del hospital Ramón Madariaga e importantes secuelas en su cuerpo.

Consciente que lo más importante por estas horas es la salud de su familiar, Tatiana no deja de lado la lucha por justicia.

El proceso de evolución de su familiar es día a día e implica cuidados intensivos y constantes que son, según la joven, consecuencia de un accionar irresponsable y consciente por parte del automovilista involucrado que, según ella, el día del hecho y luego de conocerse el caso en las redes sociales no se acercó para ponerse a disposición de Gonzalo.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Tatiana comentó que su hermano “está en una cama de hospital luchando sin poder hablar porque tiene por segunda vez una traqueotomía. En un primer momento estábamos contentos porque había podido salir de esa situación y a las dos semanas le tuvieron que volver hacer una traqueotomía de emergencia porque los pulmones de él no están respondiendo como deben”.

Comentó que a partir de toda la situación que le tocó vivir a Gonzalo toda su familia está con muchos sentimientos encontrados, pero sobre todo, con “sed de justicia”.

“Está en habitación común, tuvo politraumatismos, aparte de rotura de fémur, cadera y tibia por lo que está en sillas de ruedas y da pasos de a poquito, pero no tiene una caminata normal, eso lleva mucha rehabilitación. El problema más grave ahora es su respiración. En los estudios que le habían hecho salieron que la parte que él estaba afectada salió todo bien, hoy está siendo tratado y está en espera de los resultados de estudios para saber bien cuál es su problema. Posiblemente tenga que salir con eso (traqueotomía) y tenga que hacer un tratamiento ambulatorio”, añadió la entrevistada.

También contó que hasta antes del accidente su hermano llevaba una vida normal, intercalando entre el trabajo y el estudio.

Pero a partir de lo sucedido, su familia tuvo que mudarse a Posadas desde Montecarlo para acompañar de cerca la recuperación del joven.

Giró a la izquierda

En relación al día del hecho, Tatiana narró que el siniestro vial se produjo en horas de la siesta del 19 de mayo cuando Gonzalo volvía de jugar al fútbol.

“Gonzalo transitaba por avenida Uruguay, en sentido Rotonda-Mástil y cuando volvía un Peugeot 208 decidió hacer un giro a la izquierda, que está prohibido ya que hay muchas señalizaciones. Yo digo que él decidió hacer ese giro y desde ahí la vida de Gonzalo cambió totalmente”, contó la joven.

Y agregó: “La moto impactó por el auto porque venía en el otro carril, no tuvo opción de esquivar. Es uno de los muchos casos que vienen sucediendo. La idea es poder acelerar el pedido de justicia y que se intervenga y se revea esto. Realmente para que la comunidad sea mucho más consciente al estar al volante y pensar en otras personas. La idea es que no haya más casos como el de Gonzalo, sufriendo en salas de hospitales”.

A su vez, la familiar comentó que la causa penal por el hecho es investigada en el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y que su titular, el juez Miguel Mattos se comunicó con la familia y abrió un canal de diálogo para esclarecer las circunstancias del caso y esclarecer el hecho.

Y confió que una vez que Gonzalo pueda ser dado de alta mantener una entrevista con el magistrado para avanzar en el caso. Por si fuera poco, además del dolor que genera ver el estado de salud de su ser querido, tanto Tatiana como sus familiares atravesaron otros momentos difíciles durante estos meses.

En torno a esto último, la joven describió: “Hace poquito nos llegó una carta documento de esta persona (automovilista identificado como José R.) para que no publiquemos nada acerca de su nombre. Fue uno de los tantos domingos que pasamos mal, ver a Gonzalo llorando y enterarme que esta persona estaba pasándola bien en un lugar me dio mucha impotencia. No me quedó otra cosa que desahogarme en las redes para comentar cómo estaba Gonzalo. La vida que lleva él es devastadora”.

Por este hecho, la familia de Gonzalo se constituyó como querellante particular bajo la representación de un abogado. Y esperan que una vez que se resuelva la parte penal puedan avanzar con la demanda civil.



En cifras

22

Fue la cantidad de días que Gonzalo permaneció internado en terapia intensiva del hospital Ramón Madariaga a causa de las graves lesiones sufridas.